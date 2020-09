Facebook lance le visionnage de vidéos "ensemble", comme dans son canapé

San Francisco, Etats-Unis | AFP | lundi 14/09/2020 - Les utilisateurs de Facebook Watch, le service de vidéos du réseau social, vont désormais pouvoir regarder des programmes "ensemble", avec l'affichage simultané d'une vidéo et des visages de leurs amis sur leur écran de smartphone.



Facebook a annoncé lundi que la nouvelle fonctionnalité, "Watch Together" ("regarder ensemble") allait être mise en place partout où Messenger est disponible dans les semaines à venir.



Après des mois de pandémie et de distanciation sociale, Le groupe californien veut "recréer l'expérience du visionnage d'un film à plusieurs", explique Olivia Grace, cheffe de produit pour Messenger, lors d'une entretien avec l'AFP.



Pendant un appel vidéo, les utilisateurs pourront décider de regarder un programme humoristique, de fitness ou autre, disponible sur Facebook Watch. La vidéo sélectionnée s'affichera à l'écran, à côté des visages des participants, permettant de voir leur réaction en simultané.



L'option sera disponible pour les appels passés via la messagerie (jusqu'à 8 personnes) ainsi que dans les "Messenger Rooms", ces "salons virtuels" où peuvent se retrouver jusqu'à 50 personnes.



Les usages vidéo ont explosé pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, et notamment les appels en visioconférence, aussi bien pour le travail que pour la vie sociale.



"Il y a plus de 150 millions d'appels vidéo sur Messenger et plus de 200 millions de vidéos envoyées via Messenger chaque jour", précise Facebook dans un communiqué.



Le géant des réseaux sociaux a ajouté de nombreuses fonctionnalités dans ce domaine pendant le confinement, dont les Messenger Rooms.



Ces pièces virtuelles servent notamment à des artistes et créateurs de contenus pour donner des conférences ou faire des démonstrations, y compris payantes.



Avec cette nouvelle option ils pourront proposer à leurs fans de visionner leurs vidéos et d'interagir en même temps avec eux.