Face à la crise, Tahiti Infos se re-Nouvelles

C’est peu dire que l’épidémie de coronavirus a bouleversé nos modes de vie et nos habitudes. Depuis les premiers effets de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques, il y a maintenant plusieurs semaines, votre journal gratuit Tahiti Infos a subi de plein fouet l’arrêt brutal et quasi intégral de ses seules ressources financières : celles de la publicité. Comme pour bon nombre d’entreprises et de secteurs d’activité du fenua, notre modèle économique a été profondément remis en question par un virus microscopique, mais à même de paralyser le monde entier.Pour autant, nous avons fait le choix, comme tous nos confrères de la presse écrite, digitale, télévisée et radio-diffusée en Polynésie, de participer à l’effort de solidarité en poursuivant et même en renforçant au mieux notre mission d’informer nos lecteurs. Une mission particulièrement importante à nos yeux pendant toute cette période de doutes et d’incertitudes. Et, plus que jamais, nous avons ressenti l’importance de vous informer, de chercher les réponses à vos questions, de vous livrer les faits et de vous permettre de les analyser.Aujourd’hui, entre un déconfinement inédit et une crise économique dont la portée n’est toujours pas mesurable, la rédaction, la direction et les actionnaires de Tahiti Infos ont choisi non pas de subir, mais de rebondir en s’adaptant au « monde d’après » qui s’écrit encore. Et comme il n’était pas question qu’une page se tourne, nous avons fait le choix, plus audacieux, d’écrire non pas un, mais deux, nouveaux chapitres de notre aventure.Conscients des attentes de nos lecteurs et persuadés de la valeur de l’information, nous avons décidé premièrement de faire évoluer votre journal Tahiti Infos vers un quotidien payant au prix unique de 100 Fcfp pour toutes les îles du fenua, deuxièmement d’en renforcer considérablement le contenu et troisièmement d’en déployer la diffusion dans l’ensemble des archipels de la Polynésie française. Le site tahiti-infos.com , premier site Internet d’information en Polynésie, évoluera de son côté progressivement vers un modèle « freemium » proposant toute l’actualité immédiate du quotidien en version gratuite, et les analyses les plus complètes de la rédaction dans une version payante.A compter de ce lundi 18 mai, c’est un journal quotidien Tahiti Infos étoffé de 16 pages supplémentaires et imprimé en 10 000 exemplaires qui paraîtra avec une analyse complète et développée de l’information politique, économique, sociale et judiciaire du fenua. Une nouvelle rubrique consacrée à l’actualité de proximité dans les communes et plus spécifiquement dans les îles verra le jour, avec la mise en place d’un nouveau réseau de correspondants pour renforcer la rédaction. Proximité également dans nos pages magazines et sports, avec des portraits de personnalités du fenua et toute l’actualité de l’agenda culturel et artistique du territoire. Enfin, Tahiti Infos vous proposera de nouvelles pages consacrées à l’actualité du Pacifique en général et surtout de la Nouvelle-Calédonie en particulier, en plus de notre large cahier France-Monde.Très attachée à maintenir une offre d’information gratuite en Polynésie, Fenua Communication -la société éditrice de Tahiti Infos- a pris l’initiative, malgré la crise, de ressusciter également dès ce lundi 18 mai un titre historique du territoire : Les Nouvelles de Tahiti, dont le dernier numéro avait été imprimé le 23 mai 2014.Lancée en 1957, Les Nouvelles gardent, par leur histoire et leur parcours, l’image d’un symbole fort du journalisme en Polynésie française qu’il était tout aussi légitime que significatif de remettre au goût du jour en ces temps de crise, même sous un tout nouveau format. Gratuit et quotidien, diffusé dans plus de 300 points de distribution à Tahiti, Moorea et dans les îles Sous-le-Vent, Les Nouvelles offriront aux lecteurs un concentré d’informations pour balayer toute l’actualité locale, nationale et internationale dans des articles cours et percutants.Le plus dur est maintenant devant nous, avec des jours, des semaines et des mois difficiles qui s’annoncent. Mais en refusant de céder au pessimisme et en prenant dès aujourd’hui le contre-pied de la crise avec deux titres complémentaires et dans un nouvel élan, nous voulons franchir avec vous cette épreuve. Car en définitive, c’est uniquement grâce à vous que cette aventure pourra se réaliser et se poursuivre. Nous en sommes, à chaque instant, aussi conscients que reconnaissants. Et nous essaierons, sans jamais modérer nos efforts, de rester à la hauteur de vos attentes. Parce que c’est un métier.