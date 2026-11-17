

Face à l'ice, le Pays cherche la bonne ordonnance

Tahiti, le 17 novembre 2026 – Face aux ravages de l'ice dans les familles polynésiennes, la réponse sanitaire tente de se structurer. Interpellée ce mardi à l'assemblée par Teremuura Kohumoetini-Rurua (Tavini), la ministre de la Santé, Raihei Ansquer, a détaillé les mesures engagées et annoncé l'ouverture de douze lits d'addictologie début 2027. Mais les chiffres avancés témoignent aussi des difficultés à amener les personnes dépendantes à se faire soigner, avant que la justice ne s'en mêle.



“Face à l'ice, la bonne volonté ne suffit plus.” Sur ce constat, Raihei Ansquer et Teremuura Kohumoetini-Rurua se rejoignent. Dans sa question orale, l'élue Tavini a réclamé une véritable stratégie de santé publique, avec des moyens, des objectifs mesurables et un calendrier précis. Car au-delà du trafic et de la répression, l'ice détruit des familles et laisse des personnes dépendantes sans véritable perspective de reconstruction.



La ministre a livré quelques chiffres révélateurs. En 2025, le Centre de prévention et de soins des addictions a suivi près de 1 883 patients, dont 12 % consommaient de l'ice et 26 % déclaraient en avoir déjà consommé. Mais surtout, seuls 5 % avaient été orientés par leur famille, contre 36 % par la justice. Un déséquilibre qui, selon Raihei Ansquer, interroge sur “le poids possible de la honte et de la stigmatisation”.



Pour mieux comprendre ces parcours, des études sociologiques doivent être engagées. En parallèle, le Pays déploie deux programmes de prévention : Aupuru, destiné au milieu scolaire, et Famaira, qui doit intervenir auprès des familles, dans les quartiers, au travail ou encore dans les milieux sportifs et festifs. Plus de 700 consultations de prévention en addictologie ont déjà été réalisées dans les collèges et lycées en 2025.



Douze lits d'addictologie début 2027



Côté soins, la ministre a rappelé qu'il n'existe pas, pour l'ice, de traitement de substitution comparable à ceux proposés pour certaines autres addictions. “L'addiction est une maladie chronique dont le rétablissement demande du temps”, a-t-elle insisté. Depuis juillet, le Centre de prévention et de soins des addictions a été intégré au pôle santé mentale du CHPF. Une équipe intervient également auprès des patients hospitalisés, notamment aux urgences.



La principale annonce concerne l'ouverture de douze lits d'addictologie début 2027. Des projets de “post-cure” et de “réinsertion, avec ou sans hébergement”, sont également en préparation, mais leurs financements restent à préciser. Une ligne verte médico-sociale, articulée au Centre 15, doit par ailleurs être mise en place d'ici la fin de l'année.



Dans les archipels, où l'éloignement complique encore l'accès aux soins, 19 tournées ont permis 388 consultations en 2025, et le gouvernement entend renforcer les équipes mobiles et la télésanté, a encore expliqué la ministre.



L'ensemble doit s'inscrire dans le futur plan de prévention et de promotion de la santé 2027-2037. Les addictions seront aussi prioritaires dans l'appel à projets Ora maitai en 2027, avec une campagne prévue à l'occasion des Jeux du Pacifique. Des programmes, des campagnes et un plan sur dix ans : sur le papier, la riposte prend forme. Mais sur les moyens financiers et les objectifs chiffrés réclamés par l'élue Tavini, silence radio.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 17 Novembre 2026 à 14:33 | Lu 392 fois



