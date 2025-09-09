

Face à Alzheimer, “vous n'êtes pas seuls”

Tahiti, le 29 septembre 2025 – À l'occasion de la journée mondiale dédiée à la maladie d'Alzheimer et du quarantième anniversaire de l'association France Alzheimer, les acteurs intervenant autour de cette pathologie neurodégénérative au Fenua se sont retrouvés samedi à la présidence pour échanger et sensibiliser.



Samedi à la présidence et alors que se déroulait la journée mondiale dédiée à la maladie d'Alzheimer, l'association France Alzheimer Polynésie a organisé une matinée d'échanges pour informer et sensibiliser sur cette pathologie neurodégénérative encore incurable qui touche 500 personnes sur le territoire.



Tel que l'explique Paloma Maiarii, la présidente de l'association, cette maladie laisse souvent les familles dans l'ignorance des démarches à entreprendre : “Aujourd'hui, nous fêtons la journée mondiale d'Alzheimer et le message que l'on veut faire passer s'adresse aux aidants. Nous sommes là pour les informer et les accompagner dans la maladie sur tout ce qui est administratif car nous rencontrons des personnes qui ne savent pas vers quel organisme se tourner et c'est pour cela que nous avons invité les institutions comme la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DSFE) et la Caisse de prévoyance sociale pour pouvoir répondre justement aux questions des aidants.”



Comorbidités



Pour les aidants, il est “très douloureux de voir que la personne ne sera plus jamais comme avant. Et la plupart des gens n'accepte pas que leurs parents perdent la mémoire tout en sachant que la dégradation physique et psychologique ne fait qu'empirer”, constate Paloma Maiarii. Elle rappelle donc aux familles que l'association est là pour les “aiguiller” : “Ne restez pas seuls, demandez de l'aide !”



Lors de cette matinée d'échanges, Heiarii Wonf, neuropsychologue a également rappelé qu'en Polynésie, “la maladie s'installe plus rapidement avec les comorbidités”. Ainsi, “le diabète double le risque de décès prématuré dans la maladie d’Alzheimer, l'hypertension multiplie par plus de deux fois le risque de développer des démences et ensuite, l'obésité multiplie ce risque par trois fois”.



Rédigé par Garance Colbert le Lundi 29 Septembre 2025 à 06:54 | Lu 284 fois



