Fabien Dinard fait rayonner sa culture

TAHITI, le 13 janvier 2021 - Le directeur du Conservatoire artistique de Polynésie française revient sur cette année 2020 qui a marqué le Pays en général et le monde de la culture en particulier. Il aborde 2021 avec beaucoup d’espoir mais aussi, d’humilité.



L’année 2020 a été difficile, la culture a payé un lourd tribut, elle a perdu des êtres chers, des piliers. Elle a perdu ses scènes et son public. " Nous abordons 2021 avec beaucoup d’espoir, et d’humilité ", indique Fabien Dinard, le directeur du Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF).



Jusqu’aux derniers jours de décembre, le Conservatoire a tout fait pour maintenir le maximum de rendez-vous. En octobre, il a reprogrammé les spectacles sur le marae Arahurahu.



Il a organisé une captation du concert de Noël qui s’est tenu sans public et qui a été diffusé le soir de Noël. Une initiative en réaction à la situation. " On a été obligé de travailler autrement ", admet le directeur qui continue à se battre pour faire vivre les arts, la culture et pour mener à bien les missions sociales de son établissement. " Dans le négatif, on trouve toujours du positif. "



"On a servi de laboratoire"



Pour l’établissement, le corps enseignant, les élèves et leurs familles, l’année n’a pas été de tout repos. Il a fallu, pendant le confinement, mettre en place des cours en distanciel.



Puis, mettre en place un protocole d’accueil particulier quand le Conservatoire a rouvert ses portes début juin.



Un système de mesures sanitaires a été établi. Il a servi de modèle à d’autres écoles de danse notamment. " On a, en quelque sorte, servi de laboratoire ."



Le système : marquage au sol, gel, distanciation, masque, parcours de déplacement, fonctionne bien car il n’y a pas eu de cluster à déplorer.



" Tout le monde a joué le jeu et je les en remercie ", se réjouit Fabien Dinard. Le Conservatoire accueille tout de même 2000 élèves chaque semaine. La rentrée 2020-2021 s’est faite suivant les mêmes exigences.



Cette année, le nombre d’inscriptions a chuté de près de 10%. Ce qui, en plus de l’absence de spectacles, pèse sur les finances. Toutefois l’équipe est plus motivée que jamais pour mener à bien les missions de l’établissement.



Fabien Dinard est un homme très attaché à sa culture et la transmission de celle-ci au plus grand nombre. Il cherche par tous les moyens à faire entrer les enfants du quartier dans l’établissement.



Par ailleurs, voyant l’intérêt des classes Cham-Chad (voir encadré), le Conservatoire avec le lycée Gauguin, soutenus par le ministre de l’Éducation et celui de la Culture, travaillent à l’ouverture d’un baccalauréat technologique théâtre/musique/danse pour la rentrée scolaire 2021-2022.



Cela pourrait " bouleverser le destin de certains élèves ". C’est une voix royale qui ouvre les portes des métiers de la culture.



Une enfance entre Taunoa et Papenoo



Fabien Dinard a grandi en Polynésie dans une famille originaire des Australes et dans un quartier habité par des Pa’umotu.



" J’ai grandi entre Taunoa et Papenoo, entre ma famille adoptive et mes grands-parents. Petit, je dansais déjà avec les autres enfants de mon quartier sur les paquebots. C’étaient des danses pa’umotu. Ce n’était pas trop mon truc ", avoue-t-il.



Au début, il dansait pour " faire comme les copains, c’était fun, on s’amusait ". Lorsqu’un paquebot accostait, événement assez rare et donc extraordinaire dans les années 70-80, Fabien y était invité avec la troupe de danse de Taunoa pour y faire un show.



La représentation était donnée dans la grande salle de spectacle du bateau. " À l’issue on avait à manger et à boire. On pouvait aussi aller au cinéma ! "



Surf, basket ball, handball, football, va’a, cross country… Il a en plus pratiqué beaucoup de sport à haute dose et, pour certains, à haut niveau. " On pouvait passer nos journées dans l’eau à surfer ", se rappelle celui qui a fait treize Hawaiki Nui avec, pour certaines, en enchainant les 3 étapes de Huahine à Bora Bora.



" J’ai dû arrêter la rame ", regrette-t-il " car je suis devenu allergique au soleil ". Les autres sports ont laissé eux, doucement mais sûrement, la place à une pratique physique mais artistique : la danse.



"Coco m’a inculqué l’amour de mon pays"



À la veille de ses 20 ans, il a intégré la grande troupe de Temaeva de Coco Hotahota à laquelle il est resté fidèle plus de 20 ans.



" C’est Coco qui m’a inculqué l’amour de mon pays, le culte du beau, le respect des traditions. Il m’a fait rencontrer et écouter les anciens ." Sa disparition en mars 2020 a beaucoup affecté Fabien Dinard.



En 1995, Coco Hotahota lui a lâché les rennes de sa troupe. " Il m’a fait entièrement confiance, je ne sais pas pourquoi ", affirme Fabien Dinard qui, l’année suivante, était consacré meilleur danseur au Heiva.



" Ma vie tournait autour de la danse. On dansait pratiquement tous les soirs ". Après le baccalauréat, Fabien Dinard a passé le concours de l’École normale. Il est resté quatre ans dans l’Éducation avant de se tourner complètement vers les arts traditionnels.



À partir de 1997, il a donné des cours de danse et de culture et civilisation polynésienne au Conservatoire dont il a pris la direction en 2005.



Il a accepté de relever ce qu’il a considéré comme un challenge " pour participer à la reconnaissance non seulement des arts traditionnels mais aussi de ceux qui la font vivre, en Polynésie mais aussi ailleurs dans le monde ". Il pose des pierres au quotidien pour que sa culture rayonne.