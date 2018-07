Fabien Breuilh, directeur de l'ISPF jusqu'en mars 2019

PAPEETE, le 18 juillet 2018. Le vice-président, Teva Rohfritsch, a présidé, mardi, la réunion du conseil d’administration de l’Institut de la Statistique de Polynésie française (ISPF). A cette occasion, ont été examinés et approuvés le rapport d’activité et le compte financier de l’établissement pour l’exercice 2017, ainsi que le programme de travail de l’année en cours.



Le conseil d’administration a également approuvé le renouvellement du détachement du directeur, Fabien Breuilh, jusqu’en mars 2019, date à laquelle devrait être nommé son remplaçant. Le président du conseil d’administration a salué le travail accompli et, notamment, la réalisation de l’enquête sur l’emploi, toujours en cours de collecte dans les archipels autres que la société, et dont les résultats sont très attendus par le gouvernement.



Il a également souligné l’importance des outils statistiques pour éclairer les politiques publiques et s’est félicité de l’aboutissement du dossier relatif à l’immatriculation des Polynésiens au répertoire national des personnes physiques qui facilite grandement les formalités administratives de nos étudiants polynésiens poursuivant leurs études en France métropolitaine.