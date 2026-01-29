

Faana Taputu : “Des projets réalisables” à Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 8 février 2026 – Avec Ensemble pour demain, Ia hoe tātou no ananahi, Faana Taputu mène pour la seconde fois une liste aux élections municipales de Taiarapu-Ouest. Conseiller de 2014 à 2020, retraité du secteur bancaire et président de la fédération tahitienne de basket-ball, il s’est entouré de colistiers “dynamiques et complémentaires”, dont Randy Li Chin Foc et Milton Parker, chefs d’entreprises dans l’agriculture, le commerce et le tourisme. Ils militent pour davantage de “proximité” et de “transparence” à Toahotu, Vairao et Teahupo’o.





Ensemble pour demain, Ia hoe tātou no ananahi : c’est le nom de la liste portée par Faana Taputu pour les élections municipales à Taiarapu-Ouest. À 63 ans, il est marié, père de trois enfants et grand-père de trois petits-enfants. Retraité de la Banque de Polynésie dont il a dirigé l’agence de Taravao, il est également président de la fédération tahitienne de basket-ball depuis 2007.



Tête de liste pour la seconde fois, il a siégé dans la minorité en tant que conseiller entre 2014 et 2020 sous la mandature de Wilfred Tavaearii, durant laquelle il s’était impliqué dans la gestion des finances. “J’ai apporté ma pierre pour éviter à la commune d’être placée sous tutelle. Nous avions laissé la commune avec une trésorerie de 250 millions de francs”, précise le candidat, qui estime que davantage d’investissements auraient depuis pu être faits en faveur de la population “au niveau des services de proximité, de la sécurité et de la vétusté des écoles”.



Trois priorités par section

La liste s’est fixé un cap : “On ne fait pas de promesses, on part sur des projets réalistes et réalisables”. Pour commencer, trois grandes priorités ont été définies par section de commune. À Toahotu, représenté par Faana Taputu, il s’agit de rebâtir “enfin” l’école, d’embellir le littoral de Mitirapa et de sécuriser le pont de Aoma. À Vairao, l’accent est mis sur la rénovation et l’insonorisation de la salle omnisports, la construction d’une caserne pour la police municipale et les pompiers, et la valorisation du quai autour du secteur primaire et des activités sportives et de jeunesse. À Teahupo’o, les orientations portent sur la rénovation de la salle omnisports, l’agrandissement du cimetière arrivé à saturation et l’aménagement du PK 0.



Pour mener ces projets, entre autres propositions, la liste de Faana Taputu se compose de 29 colistiers. Le candidat s’est notamment entouré de Randy Li Chin Foc, tête de liste à Vairao. À 40 ans, c’est le benjamin du groupe. Agriculteur, éleveur et commerçant, il est engagé dans plusieurs actions solidaires. Cette première participation aux élections municipales est motivée par un certain ras-le-bol. “Je souhaite m’engager parce que je trouve que ce n’est pas assez transparent au niveau des projets du conseil municipal”, remarque-t-il, gardant un mauvais souvenir de la communication et de la gestion des flux à l’approche des épreuves de surf des Jeux olympiques. “Et il faut organiser davantage d’événements pour animer et dynamiser la commune. On n’exploite pas vraiment le potentiel de Taiarapu-Ouest. Il faut mettre en valeur notre culture, le secteur primaire et le sport pour notre jeunesse, pour contrer le fléau des drogues. Beaucoup de clubs ont disparu !”



Troisième homme de la liste à Teahupo’o, Milton Parker, 52 ans, est entrepreneur dans le tourisme, à la fois dans l’hébergement et dans les excursions nautiques. Pour lui aussi, il s’agit de sa première campagne : “Cette envie est venue avec les Jeux olympiques. Je pense qu’on a raté pas mal de projets à Teahupo’o pour dynamiser notre commune. Je suis partant à 200 % : j’ai grandi et j’ai investi à Teahupo’o, donc je veux rendre à Teahupo’o ce qui m’a été donné depuis mon enfance.”



​“Dynamisme et complémentarité”

D’autres personnalités de la commune complètent l’équipe, comme les référents culturels Patrick Rochette et Guy Ariitai, un autre commerçant en la personne de Benoît Lee Wing, ou encore Gretta Tixier, responsable de l’antenne de l’IJSPF à la Presqu’île, qui s’est ralliée à Faana Taputu après avoir mené sa propre liste aux élections municipales de 2020. “On est complémentaire dans tous les domaines, de la culture à l’éducation, en passant par le sport et l’économie, avec un équilibre entre la jeunesse et l’expérience”, souligne Faana Taputu. Ensemble pour demain mise sur une liste d’union sans étiquette politique par opposition “aux divisions au sein du conseil municipal actuel”. “Certains d’entre nous sont issus des grands partis, d’autres de la société civile. Il y a beaucoup de personnes dynamiques qui arrivent avec de nouvelles idées et une nouvelle vision. Tout le monde est motivé et prêt à travailler. On n’est pas là pour critiquer Tāvana et l’équipe actuelle ; mais on veut aller plus loin.”



Le groupe a commencé à recueillir les doléances des administrés sur le terrain, mais il n’a pas encore démarré les réunions dans les quartiers, dans l’attente du coup d’envoi officiel de la période de propagande, le 2 mars. “Le calendrier des rencontres est déjà prêt à Toahotu, Vairao et Teahupo’o”, conclut Faana Taputu.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 8 Février 2026 à 15:51




