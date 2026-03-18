

Faa’a vient à bout de Punaauia dans un duel au sommet

Tahiti, le 12 avril 2026 - Samedi soir, au stade de la Punaruu, dans un duel très attendu de cette 4e journée du championnat de rugby à XV entre les deux équipes encore invaincues du championnat, le Faa’a Rugby Aro a su inverser la tendance après une première période compliquée pour s’imposer face au Punaauia Rugby Club (29-19). Une victoire construite sur une réaction d’orgueil en seconde mi-temps.



Le sommet de la 4e journée du championnat de rugby à XV a tenu toutes ses promesses. Opposant deux formations en pleine confiance, le choc entre Faa’a et Punaauia a offert un scénario renversant, marqué par une domination locale en première période avant le réveil autoritaire des visiteurs. Dès l’entame, le ton est donné avec un long échange de jeu au pied. Dans ce registre, Punaauia se montre rapidement le plus efficace, exploitant parfaitement les ballons hauts. Cette maîtrise lui permet d’ouvrir le score dès la 5e minute grâce à une pénalité transformée par Deffarges (3-0).



Les orange poursuivent sur leur lancée, occupant le camp adverse, notamment grâce à un jeu au pied précis de leur ouvreur, récompensé par un 50:22. Si Faa’a parvient à se dégager après la touche, la pression reste forte. Sur l’action suivante, une nouvelle pénalité est accordée à 35 mètres face aux poteaux : Deffarges ne tremble pas (6-0). Faa’a souffre en ce début de rencontre. Indisciplinés et maladroits dans leurs sorties de camp, les vert et jaune multiplient les fautes, offrant des opportunités à leurs adversaires. Punaauia en profite pleinement et, après plusieurs séquences bien construites, ajoute trois nouveaux points à la 15e minute (9-0).



Malgré cette domination, les locaux ne parviennent pas à concrétiser par un essai. Le jeu reste haché, souvent cantonné entre les deux lignes des 22 mètres, les fautes de main freinant les ambitions offensives des deux côtés. Faa’a tente bien de réagir, notamment sur une belle séquence de jeu au contact, mais un en-avant vient annihiler une occasion franche à quelques mètres de l’en-but. Alors que Punaauia laisse filer une dernière pénalité, le tournant de la première période intervient juste avant la pause. Sur le renvoi, Faa’a récupère une touche, Richmond perce la défense et sert Aubert, qui conclut l’action. Un essai précieux transformé par Mairau qui relance totalement la rencontre (9-7 à la mi-temps).



Une deuxième mi-temps intense



Au retour des vestiaires, le visage de Faa’a change radicalement. Plus agressifs, plus précis et dominateurs, les visiteurs prennent rapidement le contrôle. Après cinq minutes, Nui conclut une séquence bien construite, transformée par Mairau (14-9). Punaauia reste toutefois dans le match grâce à la précision de Deffarges, qui réduit l’écart sur pénalité (14-12). Mais la réaction de Faa’a est immédiate. Sur le coup d’envoi, les joueurs récupèrent le ballon et Mairau file à l’essai dans la foulée, portant le score à 21-12 après transformation.



Le match s’emballe alors complètement. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Punaauia, fidèle à ses valeurs de combat, revient au score après une longue série de pick and go à un mètre de la ligne, conclue par Vivish (21-19 après transformation de Deffarges).

La tension est palpable et l’issue incertaine. Mais dans le dernier quart d’heure, Faa’a impose progressivement sa puissance. Sous pression, Punaauia cède une nouvelle fois. Sur un renversement d’attaque parfaitement exécuté, Richmond trouve l’ouverture et marque en coin (26-19). Malgré une transformation manquée, Faa’a garde l’ascendant. Les dernières minutes voient les visiteurs monopoliser le ballon et installer le jeu dans le camp adverse. Une ultime pénalité de Vidal, obtenue dans les derniers instants, vient sceller définitivement la rencontre (29-19).



Grâce à une seconde mi-temps maîtrisée et une capacité à retrouver leur jeu dans les moments clés, les joueurs de Faa’a signent une victoire de caractère. “On a eu du mal à mettre en place notre jeu en première mi-temps. On a beaucoup parlé, on s’est énervé et du coup, on a perdu notre rugby. En deuxième mi-temps, on a su se ressaisir et se trouver beaucoup plus. On a pu enchaîner les temps de jeu en s’appliquant beaucoup plus sur nos transmissions en gardant notre agressivité défensive. On n’était pas au complet ce soir mais on va retrouver tout le monde à l’approche des phases finales”, expliquait le troisième ligne de Faa’a, Ringo Orbeck, à l’issue du match.



Du côté de Punaauia, on regrette cette perte de maîtrise en seconde période. “Sur la première mi-temps, on maîtrise le match. Ils font des fautes et on en profite grâce à notre buteur. Et même si on prend un essai, on est quand même dans le match. Après, je ne sais pas trop ce qu’il se passe. Sur une pénalité retournée, on perd en lucidité et on prend deux essais coup sur coup qui touchent notre moral. On a perdu en lucidité et on rend trop de ballons au pied. On s’est un peu perdu et ça nous a coûté cher. Maintenant, on va se recentrer sur la suite du championnat pour préparer les phases finales”, déclarait le troisième ligne de Punaauia, Mathieu Ansola.





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 12 Avril 2026 à 18:33 | Lu 348 fois



