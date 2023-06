Faa’a et Papeete en demi-finale de la Coupe de Tahiti

Tahiti, le 11 juin 2023 - Deux rencontres étaient au programme des quarts de finale de la Coupe de Tahiti de rugby samedi au stade Fautaua. Le Papeete RC s’est imposé largement (36-5) contre le JR Moorea, le Faa’a Rugby Aro éliminant (26-21) le Pirae RC. Papeete et Faa’a seront respectivement opposés en demi-finale au Paea Manu Ura RC et au Punaauia RC qui étaient déjà qualifiés pour le dernier carré.



Un constat samedi à l’issue des quarts de finale de la Coupe de Tahiti, l’édition 2023 de l’épreuve n’aura pas le même lauréat qu’en 2022. Le tenant du titre Pirae a en effet été sorti samedi soir par Faa’a qui, éliminé des phases finales du Championnat de Tahiti, a reporté ses ambitions sur la Coupe pour tenter d’enrichir son palmarès cette saison. Quant à l’affiche Papeete-Moorea qui ouvrait le programme à Fautaua en début d’après-midi, elle ne semblait pas devoir donner lieu à suspense et ce fut effectivement le cas, Papeete l’emportant largement.



Les joueurs d’Anthony Hourtal se sont mis à l’abri d’une surprise en première période pour mener 33-0 au repos en marquant cinq essais agrémentés de quatre transformations de Nicolas Ebb. Moorea qui jouait son premier match à Tahiti cette saison n’ayant disputé que ses rencontres programmées à domicile en championnat, n’a pas baissé les bras en seconde mi-temps et a été récompensé par un essai de Grégory Maillery à la 72è minute (33-5). Papeete a tranquillement géré en deuxième période clôturant le score à 36-5 avec une pénalité du buteur Nicolas Ebb dans les arrêts de jeu.

Faa’a creuse l’écart puis résiste au retour de Pirae



Autrement indécise s’annonçait l’affiche Pirae-Faa’a en soirée. Faa’a était renforcé par Teiki Tehaameamea un ancien jeune joueur très prometteur du club qui a fait ses classes à Agen et qui a joué en Fédérale 2 à Cahors cette saison. Et le jeune homme allait incontestablement pesé sur les débats à son poste de demi d’ouverture. Les deux équipes ont fait preuve de beaucoup d’engagement dès le début de match, engagement souvent au-delà de la limite, le match étant haché par les fautes et par les pertes de balles.



Premier tournant de la rencontre à la demi-heure de jeu lorsque Pirae se retrouvait à 13 suite à deux cartons jaunes reçus par Nattant Guyot et Vero Meroa. Faa’a en a profité pour aller une première fois à l’essai par Teiki Tehaameamea puis par Manuarii Richmond juste avant le repos. Teiki Tehaameamea passait les deux transformations pour porter le score à 14-0.



Et dès la reprise, les verts se sont donnés encore plus de marge à la marque par un essai de Haunui Tarahu encore transformé par Tehaameamea. Faa’a menait alors 21-0 et la victoire semblait avoir déjà choisi son camp. Mais de nouveau à 15, Pirae allait alors peser sur le match et revenir à 21-7 sur une mêlée enfoncée et conclue par un essai du 3e ligne Lucas Marlouyau transformé par Théo Jehanno.



A l’heure de jeu, l’incontournable Teiki Tehaameamea y allait de son deuxième essai redonnant de la marge (26/7) à Faa’a. Mais Pirae, dominateur devant et surtout en mêlée fermée n’abdiquait pas et revenait au score à la 66è minute par un essai de Vero Meroa, Steeve Desolier passant la transformation (26-14). Faa’a s'est arcbouté en défense en fin de match, et si Pirae réduisait l’écart à 26-21 par un nouvel essai de Vero Meroa transformé par Desolier, c’était le chant du cygne pour les tenants de la Coupe car l’arbitre sifflait la fin du match juste après.



Faa’a sera opposé samedi prochain en demi-finale à Punaauia récemment sacré champion de Tahiti, la deuxième demi-finale opposant Papeete à Paea Manu Ura, revanche de la demi-finale du championnat remporté (15-13) par Paea. Moorea et Pirae se disputeront le trophée de la Coupe D2 le samedi 24 juin.



La sélection tahitienne U16 s’est envolée vers la France vendredi où elle effectuera un stage de cinq jours au centre national du rugby à Marcoussis pour préparer le Championnat de France cadet de rugby à 7 qui aura lieu samedi prochain à Saint Céré dans le Lot. La relève du rugby tahitien est en marche.

Résultats et programme des demi-finales de la Coupe de Tahiti *Quarts de finale

-Papeete-Moorea 36-5

-Faa’a-Pirae 26-21



*Programme demi-finales

Samedi 17 juin à Fautaua

-18 h 00 : Punaauia-Faa’a

-19 h 45 : Paea Manu Ura-Papeete



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 11 Juin 2023 à 09:48 | Lu 291 fois