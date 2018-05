Faa'a et Mahina : deux nouveaux terrains militaires rétrocédés

PAPEETE, le 7 mai 2018. Deux nouveaux décrets cédant à l'euro symbolique Des terrains militaires aux communes ont été publiés au Journal officiel de la République. Les bénéficiaires sont Faa'a et Mahina.



Le Journal Officiel de la République a publié le 4 mai les décrets de cession à l'euro symbolique de deux terrains militaires qui vont être mis à disposition des communes de Faa’a et Mahina pour réaliser des projets de développement économique. Ces terrains sont situés à Faa'a et Mahina. Il s'agit de la Cité « Bopp Dupont » et une fraction d’un ensemble immobilier domanial dénommé « Base Sergent Julien Allain » d’une superficie de 6 873 m2 et de la « Résidence Mahina » et « Ex-centre technique du CEA » d’une superficie de 5 hectares.



"Ces publications constituent la traduction formelle des engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des communes et marquent une étape importante dans l’avancement du Contrat de redynamisation des sites de défense, dossier majeur pour le développement de la Polynésie. Elles viennent s’ajouter aux six décrets qui ont été déjà publiés, le 5 janvier 2017, au profit des communes d’Arue (« caserne Broche ») et Taraipu-Est (« fort de Taravao, station ionosphérique, centre d’instruction nautique ») ainsi que du Pays (« Résidence Grand » à Pirae et « Résidence Mariani » à Taiarapu-Est)", souligne le haut-commissaire dans un communiqué. "Ces décrets accompagnent le lancement des études de faisabilité et les appels d’offres qui sont en cours, lancement à l’occasion duquel une enveloppe de 181,2 millions de Fcfp a été validée avec le président Édouard Fritch lors des comités de pilotage qui se sont tenus en présence des maires concernés. "



Le CRSD de la Polynésie française est un outil de reconversion économique majeur. Il offre l’occasion d’avoir une réflexion stratégique sur le développement des collectivités et de créer les meilleures conditions d’une remise à disposition des terrains, en intégrant des démarches d’aménagement et de planification.



Les transferts de propriété entre l’Etat et les collectivités vont, à présent, faire l’objet d’actes notariés, sous le contrôle des services de la Direction des finances publiques. A terme, les CRSD vont permettre aux communes et au Pays de disposer, gratuitement, de 22 hectares supplémentaires estimés à près de 5 milliards de Fcfp indique le haut-commissariat.