Faa’a démarre fort le championnat à 7

Tahiti, le 1er octobre 2023 - La première journée du Championnat de Tahiti de rugby à 7 s’est déroulée samedi après-midi au stade Fautaua. Faa’a Aro a remporté le tournoi devant l’entente Papeete/Paea dominant tous ses matches.

Le Seven constituera l’actualité du rugby tahitien jusqu’aux Jeux du Pacifique des îles Salomon, le mois prochain. C’est en effet la discipline qui sera au programme des Jeux à Honiara et le Championnat local de rugby à 7 va permettre de mieux préparer les joueurs présélectionnés pour l’échéance océanienne. Il fut, un temps, envisagé d’aligner la sélection tahitienne dans le Championnat à 7 mais les clubs qui fournissent des joueurs à la sélection et qui sont en manque d’effectifs actuellement n’y étaient pas favorables. C’est notamment le cas de Paea Manu Ura et Papeete qui ont entamé le championnat à 7 en se regroupant au sein d’une entente. Champion de Tahiti en titre du rugby à 7, Paea Manu Ura ne pourra donc défendre son titre sous ses propres couleurs. Cinq clubs ont entamé samedi le championnat qui se déroulera sur quatre journées.



Faa’a avait bien entamé la saison 2023/2024 en s’imposant dans le Challenge à X le mois dernier. Et les verts ont confirmé samedi qu’ils constituaient bien l’équipe à battre actuellement dans le rugby local. À noter également la présence du club “Jeunesse Moorea” qui s’évertue à maintenir la dynamique de l’ovalie sur l’île sœur et qui le fait avec une certaine réussite puisqu’il a fait le déplacement à Tahiti avec une sélection masculine et une féminine. Deux rencontres féminines étaient en effet programmées lors du tournoi à 7 entre les représentantes de Moz Hine et Toa Hine. Les joueuses de Moorea se sont imposées 17-14 dans la première rencontre mais la programmation du tournoi ayant pris du retard, la 2e rencontre n’a pas eu lieu de même que le dernier match des hommes face à Pirae, puisque la délégation de Moorea devait reprendre le bateau. Le succès de Moorea est toutefois encourageant pour l’avenir du rugby féminin sur l’île.



Faa’a enchaîne les succès



Le tournoi a démarré avec l’affiche Faa’a-Moorea et les verts ont d’emblée confirmé qu’ils étaient bien affûtés. Ils se sont imposés 28-5 face à une équipe de Moorea valeureuse mais prise de vitesse. Succès difficile (12-7) dans l’affiche suivante de Punaauia contre Pirae. Puis vint la rencontre Faa’a-Entente Papeete/Paea qui se présentait comme le match le plus relevé du jour. Du rythme, des envolées offensives et des défenses solides ont animé la rencontre et généré du suspense. Faa’a a tout de même fini par l’emporter 15-12 et ce succès fut décisif pour la suite car l’aquipe devait remporter le tournoi devant l’entente Papeete/Paea. Faa’a a ensuite enchaîné avec un large succès (26-5) contre Pirae après que Punaauia venait d’éprouver beaucoup de difficultés à battre (10-7) Moorea. Match à suspense également entre Punaauia et l’Entente, les deux équipes se quittant sur un nul (14-14).



À l’amorce des deux dernières rencontres, Faa’a, l’Entente Papeete/Paea et Punaauia visaient encore la victoire dans le tournoi. Mais si Punaauia a résisté une mi-temps contre Faa’a, sur un score provisoire de 7-7 à la mi-temps, les orange et blanc [nouvelles couleurs de Punaauia cette saison] ont flanché en deuxième période en encaissant cinq essais. Faa’a avait dès lors l’assurance de remporter le tournoi avant le dernier match Entente-Pirae. Les partenaires de Papeete et Paea ont décroché un succès (17-7) qui leur a permis de prendre la 2e place du tournoi avec le même bilan que Punaauaia (deux victoires, un nul, une défaite) mais avec un meilleur goal-average. Les deux joueurs de Faa’a, Teikihotiu Kimitete et Billy Tamarae ont été les meilleurs marqueurs d’essais du tournoi avec quatre réalisations chacun.

La deuxième journée du Championnat de Tahiti à 7 aura lieu samedi prochain et elle s’enrichira de la participation du club de Huahine où le rugby s’installe doucement depuis quelques années.



Résultats

Faa’a-Moorea 28-5

Punaauia-Pirae 12-7

Faa’a-Entente Papeete/Paea 15-12

Punaauia-Moorea 10-7

Faa’a-Pirae 26-5

Entente Papeete/Paea-Moorea 35-0

Pirae-Moorea (forfait) 30-0

Punaauia-Entente Papeete/Paea 14-14

Faa’a-Punaauia 31-7

Entente Papeete/Paea-Pirae 17-7



Classement Tournoi 1

1. Faa’a 10 pts

2. Entente Papeete/Paea 8 pts

3. Punaauia 7 pts

4. Pirae 6 pts

5. Moorea 5 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 1 Octobre 2023 à 12:39 | Lu 286 fois