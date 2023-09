Faa’a Aro décroche le Challenge à X

Tahiti, le 10 septembre 2023 - Le premier trophée de la saison 2023/2024 de rugby a été remporté par Faa’a Rugby Aro samedi dans le cadre du Challenge à X qui avait débuté le samedi précédent au stade Fautaua. La compétition a pâti d’un manque de participation avec seulement trois équipes en lice ce samedi lors de la deuxième journée.



Le rugby local a bien entamé, pour ce qui est de son encadrement, la saison 2023/2024 avec le lancement officiel du concept ‘Aito Rugby 2027 et la mise en place d’un Pôle Performance dans l‘optique des Jeux du Pacifique 2027 organisés à Tahiti. Mais ce sport éprouve encore des difficultés à motiver ses troupes sur le terrain en ce début de saison après trois mois de trêve. La Fédération polynésienne de rugby a même dû annoncer récemment le forfait de la sélection tahitienne féminine pour les Jeux du Pacifique 2023 aux Îles Salomon. En cause : un effectif insuffisant en phase de préparation. Une situation locale qui tranche singulièrement avec le formidable engouement créé en France par la Coupe du monde de rugby et magnifiquement démarré par le XV de France vainqueur (27-13) de la Nouvelle-Zélande vendredi.



Ce week-end à Fautaua, le Challenge à X, première compétition du calendrier seniors, a confirmé que l’ovalie locale tourne bien au ralenti actuellement. Seules quatre équipes ont participé au premier tournoi du Challenge, samedi 2 septembre : Faa’a, Punaauia, Pirae et Paea. Et elles n’étaient plus que trois en lice ce samedi, Paea ayant finalement déclaré forfait. Rien de tel pour Faa’a, car si l’équipe a un temps connu des gros problèmes d’effectifs, elle s’est bien relancée depuis avec une vingtaine de joueurs présents, ; un effectif dense pour du rugby à X. Punaauia et Pirae étaient aussi quantitativement bien représentées.



On peut supposer que, comme la première partie de saison est consacrée au rugby à X puis à 7, variante plus explosives et dynamiques de ce sport, cela peut rebuter des joueurs dont le profil est mieux adapté au rugby à XV. Une hypothèse qui pourrait expliquer une désaffection que l’on espère ponctuelle, en somme.



Faa’a succède à Punaauia au palmarès



ainqueur du tournoi 1 devant Pirae et Punaauia, Faa’a a confirmé samedi sa supériorité sur la discipline. Petite participation donc mais les trois clubs présents ont eu le mérite d’assurer le spectacle et de produire un jeu intéressant. Punaauia a entamé le court programme du jour (trois matchs) en prenant sa revanche 17-5 face à Pirae qui avait remporté 14-0 le face-à-face du samedi précédent. Le champion en titre à XV s’est ensuite incliné 17-7 contre Faa’a. Les verts étaient donc en position de force pour remporter le Challenge avant leur rencontre face à Pirae.



Dans ce match précisément, un certain suspense était installé au repos alors que Pirae menait 7-0. Mais les partenaires du capitaine/entraîneur Manuarii Richmond ont trouvé les ressources en fin de match pour marquer deux essais et s’imposer 14-7. Faa’a Aro avait fini victorieusement la précédente saison en remportant la Coupe de Polynésie et enchaîne de la même manière la nouvelle saison en succédant à Punaauia au palmarès du Challenge à X. Pirae prend la 2e place devant Punaauia avec le même nombre de points mais les deux équipes sont départagés au goal-average particulier. À noter qu’Alex Guillo, licencié à Moorea qui a disputé le premier tournoi du Challenge avec Paea et le second avec Faa’a, ce samedi, termine meilleur marqueur d’essais de la compétition avec cinq réalisations.



Le programme de la journée a été clôturée par un match exhibition de rugby à 7 entre une équipe dite Barbarians et une partie de la présélection tahitienne pour les Jeux du Pacifique qui est actuellement en préparation intensive sous la direction de l’entraîneur Teave Orbeck. Le prochain rendez-vous en compétition du rugby local aura lieu fin septembre avec le lancement du Championnat de Tahiti à 7.