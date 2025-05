FO Justice a fait le point avec les agents pénitentiaires de Nuutania

Tahiti, le 30 avril 2025 - Le syndicat FO Justice a lancé un appel à manifester ce mercredi au centre de détention de Nuutania. Ce troisième appel après les journées des 22 et 28 mars a permis de faire un point avec le personnel sur les solutions trouvées et de croiser, au passage, le directeur Damien Pellen sur le départ.



La date de la nouvelle manifestation lancée par le syndicat FO Justice n’a pas été choisie au hasard. Le mercredi, il n’y a par exemple “ni parloir, ni extraction médicale”, a souligné Karl Manutahi, secrétaire général territorial de FO Justice, “et notre intention n’était pas du tout de faire blocage”. Le 30 avril était, par ailleurs, le dernier jour du directeur du centre pénitentiaire de Nuutania, Damien Pellen. “Un homme dont nous n’apprécions pas l’attitude condescendante, mais que nous sommes venus saluer.”



Plusieurs agents avaient été invités à se retrouver devant le centre de détention de Nuutania à l’appel du syndicat. “Notre objectif était de leur faire part des dernières négociations et de nos dernières avancées.” Depuis plusieurs semaines – deux manifestations ont été organisées le 22 et le 28 mars dernier –, FO Justice est mobilisé.



Un arbitrage favorable pour 90% des revendications



Entre autres revendications, le syndicat a demandé la rénovation des bureaux des personnels de surveillance en détention, il a soulevé le manque de reconnaissance et de considération menant à une démotivation générale et à l’absence totale de perspectives de carrière et un management directif et inquisiteur. Il a également pointé du doigt l’augmentation de nouvelles missions et de la charge de travail ainsi que la non-régularisation de la situation administrative des agents mis à la disposition de Nuutania.



Après discussion avec la direction de l’administration pénitentiaire, la direction inter-régionale de la Direction des services pénitentiaires d’outre-mer (DSPMOM), le secrétaire national FO Justice ainsi que le haut-commissaire, “nous avons obtenu un arbitrage favorable à 90% des points inscrits sur notre plateforme revendicative”, se réjouit Karl Manutahi.



Damien Pellen, lui, a terminé son contrat après quatre années. Il sera remplacé par Johanna David qui vient d’être nommée. Son adjointe, Agathe Sorin, prendra le relais en attendant. “Elle a été nommée, mais nous ne savons pas quand elle prendra ses fonctions”, précise Karl Manutahi. À la DSPMOM, c’est Vincent Dupeyre qui a été nommé. Antoine Cuenot, le directeur adjoint, assurera l’intérim. Quant aux discussions, elles restent en suspens. Une prochaine action est prévue le 6 mai à 11 h 30 à Tatutu. Le syndicat reste mobilisé.