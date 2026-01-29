

Exposition “Te Mau Hi’ora’a” début mars

Tahiti, le 22 février 2026 - L’exposition Te Mau Hi’ora’a est à découvrir du 3 au 8 mars, salle Muriavai, à la Maison de la culture de Papeete.



L’idée de l’exposition collective qui sera présenté début mars à la salle Muriavai a germé il y a deux ans, au moment où Aurélie Bauer est invitée à se rendre à Tahiti par Stéphane Bouthéon, directeur de Rideau Rouge Tahiti, en tant que productrice.



Au fil du voyage, des jours et des paysages, Stéphane découvre le travail d’Aurélie, peintre reconnue, et lui propose alors une exposition à Papeete.



De retour dans son atelier parisien, Aurélie laisse infuser les images, les sensations, et s’interroge sur ce qu’elle aimerait dire de ce voyage extraordinaire.



De cette réflexion naît l’envie de confronter sa vision de touriste, celle du regard de passage, à celle d’un ami de longue date, Paolo Ange, photographe, qui a vécu sur l’île jusqu’à ses douze ans.



Aurélie souhaite également inviter un troisième peintre, vivant sur l’île. L’idée est claire : mêler la vision idyllique du touriste de passage, la vision de l’enfant, et celle de celui qui vit l’île au quotidien pour offrir ainsi une vision à 360 degrés de Tahiti.



Stéphane leur présente alors Evrard Chaussoy, artiste bien connu à Tahiti, qui adhère immédiatement à cette proposition. Paolo, de son côté, repart sur l’île pour confronter ses souvenirs d’enfance à la réalité d’aujourd’hui et, au fil de ses pérégrinations, il rencontre Tahiri Sommer, artiste dont toute l’équipe apprécie immédiatement le travail. L’aventure est en marche.



Une exposition à découvrir du 3 au 8 mars, salle Muriavai, à la Maison de la culture de Papeete.



