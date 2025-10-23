

Explosion en Argentine: l'incendie maitrisé, deux personnes encore hospitalisées

Ezeiza, Argentine | AFP | samedi 15/11/2025 - Le secours argentins ont annoncé samedi être parvenus à maitriser l'incendie consécutif à la forte explosion qui s'est produite vendredi sur une zone industrielle de la localité d'Ezeiza, au sud de la capitale Buenos Aires, mais deux personnes restent hospitalisées.



"L'incendie n'est pas éteint. Il est circonscrit, ce qui signifie qu'il ne se propagera pas au-delà de la zone où il s'est déclaré", a déclaré Fabián García, directeur de la Protection civile de la province de Buenos Aires, aux médias locaux.



"L'incident a été violent, mais la situation n'a jamais échappé à notre contrôle et n'a jamais représenté un danger pour la population", a-t-il ajouté.



Il a expliqué que la surveillance de la qualité de l'air se poursuivait, la fumée contenant des particules en suspension, "ce qui a tendance à avoir un certain impact". "Mais la situation n'est pas extrêmement dangereuse", a-t-il assuré.



L'explosion a fait plus de 20 blessés légers, qui ont déjà quitté les centres de soin où ils avaient été accueillis, ont indiqué les autorités locales aux médias.



Un homme victime d'un infarctus dû au stress provoqué par l'explosion et une femme enceinte présentant des symptômes d'intoxication, tous deux résidents d'un quartier proche du lieu de l'explosion, restent hospitalisés.



- "Comme une bombe atomique" -



"On a vu une petite flamme, comme une lueur, un lever de soleil. Et soudain, comme une bombe atomique, un cône de feu est apparu et le sol a tremblé", a déclaré Gabriel Olivera, propriétaire d'une entreprise de construction, à la chaîne d'information locale TN.



Les autorités enquêtent sur les causes de l'explosion, qui a touché au moins cinq entreprises opérant dans la même zone industrielle.



L'autoroute traversant la zone et la reliant à la capitale, Buenos Aires, a été fermée jusqu'à samedi. La circulation a repris progressivement en milieu de matinée.



"Les vitres de ma maison et du quartier ont explosé", a raconté le maire d'Ezeiza, Gaston Granados, sur la chaîne C5N. qui vit à environ 500 mètres du parc industriel de Spegazzini, lieu de l'explosion.



Une colonne de fumée noire et orange s'élevait dans le ciel au-dessus de cette ville, tandis que des flammes ont illuminé les environs, a constaté l'AFP sur place.



La cause de la déflagration est pour le moment inconnue, selon M. Granados.



- Proximité de l'aéroport -



Cette zone industrielle se situe près de l'aéroport international d'Ezeiza.



S'y trouvent "différentes entreprises avec différents produits. Il y a une quantité importante de pneumatiques, des entreprises (de produits) chimiques, un dépôt d'Iron Mountain (une société d'archivage de documents et de données, ndlr)", a prévenu samedi matin sur La Nacion+ le directeur de la défense civile de la province de Buenos Aires, Fabian Garcia.



Après l'explosion, le gouvernement de la province de Buenos Aires a demandé aux habitants des environs de rester chez eux, portes et fenêtres fermées.



Il a demandé à la population environnante de prendre des précautions concernant la respiration en raison des possibles émanations toxiques provenant de l'incendie.



Le gouvernement de la province a en particulier conseillé d'éteindre les climatiseurs et les ventilateurs qui aspirent l'air extérieur et d'éviter la zone touchée.

