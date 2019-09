Explosion des cas de dengue 2

PAPEETE, le 16 septembre 2019 - Au cours de la dernière quinzaine 254 nouveaux cas de dengue de type 2, dont 8 hospitalisations, ont été recensés par le bureau de veille sanitaire. Depuis le début de l'année 832 cas autochtones ont été observés.



Huit cent trente-deux. C'est le nombre de cas autochtones de dengue de type 2 constatés depuis le début de l'année par le bureau de veille sanitaire. Et au cours des deux dernières semaines 254 cas ont été observés.



Selon les informations que relève lundi le dernier bulletin de veille sanitaire, 119 cas de dengue 2 ont concerné des personnes de moins de 20 ans (47%). Huit personnes ont également été hospitalisées au cours de la dernière quinzaine à cause de la maladie.



A Tahiti, la plupart des communes sont touchées à l'exception de Mahaena (voir infographie).



L'île de Bora-Bora est en phase d’épidémie, tout comme Moorea avec la présence de foyers infectieux dans les communes d’Afareaitu, de Haapiti et de Paopao. Aux Marquises, Nuku Hiva est également en phase d’épidémie. Raiatea qui était en phase d'alerte est passé en phase d'épidémie mardi dernier.



Sur le territoire de la Polynésie, neuf îles sont en phase d’alerte : Fakarava, Rangiroa, Takaroa, Huahine, Tahaa, Ua Pou, Hiva Oa, Fatu Hiva et Rurutu.



La dengue de type 2 n'ayant pas circulé dans le Pays depuis l'an 2000, la population est faiblement immunisée et l’épidémie pourrait être de grande ampleur. Les personnes de moins de 20 ans ou arrivées en Polynésie française après 2000 sont les plus à risque d’être infectées.



Une estimation statistique évoquée en avril dernier par les autorités sanitaires locales constate que huit personnes sur 10 sont susceptibles d'être contaminées par le virus de la dengue de type 2. Le bassin de population potentiellement concerné en Polynésie est de 221 000 personnes. L'impact en matière de dépenses sanitaires est estimé à au moins 1,2 milliard de Fcfp pour la collectivité.



Dans ce contexte, au-delà des actions de lutte anti-vectorielle mises en œuvre par la Direction de la santé (Centre d’hygiène et de salubrité publique) avec la collaboration des communes, chacun peut être acteur pour limiter l’ampleur de cette épidémie.