Exercice militaire occidental en Australie, un navire espion chinois à proximité

Sydney, Australie | AFP | vendredi 20/07/2023 - L'Australie a entamé vendredi un exercice militaire conjoint de grande envergure avec les Etats-Unis et une douzaine d'autres pays, une opération suivie par un navire espion chinois, selon un officier supérieur australien.



Plus de 30.000 militaires de 13 pays, dont la Grande-Bretagne, le Japon, l'Indonésie, le Canada et la France participent à cet exercice biennal nommé "Talisman Sabre".



Il se déroule dans un contexte de tensions croissantes en raison des menaces sécuritaires de la Chine dans la région. Pékin ne participe pas à cette opération.



Le chef australien de ces opérations conjointes, le lieutenant général Greg Bilton, a indiqué lors d'une conférence de presse qu'un navire espion chinois avait été repéré la veille au large des côtes dans le nord-est de l'Australie.



"Nous avons contacté ce navire jeudi dans la mer de Corail. Ils font cela depuis plusieurs années, nous sommes bien préparés à cela", a-t-il ajouté.



Selon lui, la réponse chinoise aux messages australiens avait été "courtoises et conformes aux codes en mer".



Les Etats-Unis ont placé la zone Asie-Pacifique au centre de leur nouvelle stratégie mondiale face à l'influence grandissante de la Chine, et entendent y renforcer leur présence.



Les Etats-Unis et l'Australie, ainsi que le Royaume-Uni, ont conclu une alliance stratégique baptisée AUKUS qui va permettre à Canberra d'avoir accès à des sous-marins à propulsion nucléaire, au grand dam de Pékin.



L'exercice conjoint "Talisman Sabre" se déroulera jusqu'au 4 août avec des entraînements à terre, des débarquements amphibies ainsi que des manœuvres dans les airs, sur terre et sur mer.



La majeure partie se déroulera cette année dans l'Etat du Queensland, une région du nord-est du pays où Canberra veut accroitre sa présence militaire.