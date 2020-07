Exercice incendie en conditions réelles à Raiatea

Raiatea, le 20 juillet 2020 – Jeudi matin, sept sapeurs-pompiers de Taputapuatea, deux de Bora Bora et deux autres de Maupiti ont été conviés à un exercice très particulier, en milieu clos, au centre de secours de Taputapuatea.



Les soldats du feu ont vécu une grande première sur le Territoire en matière d’exercice anti-incendie : l'exercice grandeur nature d’un feu en milieu clos, à savoir un conteneur de douze mètres simulant une habitation, un navire, etc. L’adjudant-chef Nicolas Marcilloux, chef du centre de secours de la commune de Taputapuatea, qualifié depuis sa formation en France il y a cinq ans, a initié les onze pompiers à cet exercice pour lequel la mairie a acquis un grand conteneur qui a été positionné à l’arrière du centre de secours, au milieu de la baie de Faaroa. Après plusieurs jours de théorie, rien ne vaut la pratique pour maîtriser un foyer en milieu clos. Pour ce faire, Nicolas Marcilloux a embrasé au fond du conteneur une dizaine de palettes. Inutile de préciser qu’au plus fort de l’incendie, avec 800° C au cœur du brasier, même à une dizaine de mètres du foyer, avec l’équipement multicouches anti-feu, la température du corps grimpe vite. La seule solution : s’hydrater abondamment avant d’entrer dans le conteneur.



L’exercice aura duré une vingtaine de minutes, minutes pendant lesquelles tous ont appris, grâce au jeu des quatre demi-portes aménagées pour l’occasion, la gestion des fumées, plus dangereuses que les flammes. En fermant les portes du haut, le chef du centre de secours leur a montré que pour gérer le feu il faut être au ras du sol, les émanations plus légères que l’air stagnant au plafond. La gestion de l'eau a aussi été abordée. Une formation que ces pompiers des îles ont su apprécier à sa juste valeur.

Le colonel Masson, chef du service départemental d’incendie et de secours, est venu en personne de Tahiti pour suivre cet entraînement afin de se rendre compte de la qualité pédagogique du formateur de Taputapuatea.