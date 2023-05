Excelsior reprend la main en finale

Tahiti, le 11 mai 2023 - Battu en prolongation par Aorai lors du match 2 vendredi dernier, le champion en titre, Excelsior, a repris la main ce mercredi à domicile dans le match 3 des finales. Grâce à un début de match canon, les joueurs de la Mission l'ont emporté sur le score de 105-77. Excelsior aura l'occasion de conclure ses finales vendredi à Taunoa.



Après un match 2 suffocant joué à Taunoa vendredi dernier, Excelsior et Aorai se retrouvaient ce mercredi soir à la Mission pour l'épisode 3 de ces finales 2023. Et après deux rencontres disputées, l'équipe de la Mission et sa rivale de Taunoa on était donc à une victoire par tout. Mais dans leur salle, Teva Rauzy et ses hommes tenaient visiblement à marquer les esprits et à mettre derrière eux leur faux pas de vendredi dernier. A l'arrivée pour les rouges et blancs, un large succès 105-77 qui s'est dessiné dès le premier quart temps.



Gros début de match pour Excelsior



L'entame de match a été totalement à l'avantage des joueurs de la Mission. Emmenés par un Reihiti Sommers, très adroit derrière la ligne à trois points, et avec une grosse défense les champions en titre allaient rapidement creuser l'écart au score. A l'issue du premier quart-temps, Excelsior menait déjà de dix points contre une équipe de Aorai asphyxiée (28-17). Dans le deuxième quart, les locaux ont continué à appuyer sur l'accélérateur. En attaque Rahiti Teriierooiterai prenait le relais de Reihiti Sommers, et en défense Excelsior ne laissait rien de facile aux joueurs de Aorai. Ces derniers réussissaient néanmoins à rester dans le match grâce à leurs leaders, Larry Teriitemataua et Heimoana Teamotuaitau, et à profiter des pertes de balles de leurs adversaires pour inscrire des paniers faciles. Mais à la mi-temps avec un score de 52-33 en faveur des locaux et au vu de la domination d'Excelsior, il était difficile d'imaginer un retour de Aorai dans ce match 3.



Après la pause, Reihiti Sommers et ses partenaires allaient reprendre leur entreprise de démolition à coup de trois points et de systèmes parfaitement appliqués. Les joueurs de Taunoa étaient toujours autant dépassés et au milieu du troisième quart-temps, Excelsior allait compter jusqu'à 30 points d'avance au score. Mais encore une fois pour Aorai Larry Teriitemataua et Heimoana Teamotuaitau, bien trop seuls mercredi soir, allaient réduire l'écart pour leur équipe et finalement compter 22 points de retard à l'amorce des dix dernières minutes (80-58). Un quatrième quart-temps anecdotique qui a permis à Teva Rauzy de faire tourner son effectif et de faire reposer ses cadres avant de retrouver Aorai dès ce vendredi à Taunoa. En cas de victoire vendreid, Excelsior sera de nouveau sacré champion. Aorai de son côté cherchera à s'offrir un sursis et à revenir à la Mission pour un match 5.