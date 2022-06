Excelsior dompte la fougue de Arue

Tahiti, le 15 juin 2022 - Grâce à une grosse deuxième mi-temps, le champion en titre, Excelsior, a remporté, mardi à Fautaua, le match 1 des finales Elite face à la jeune équipe de Arue (102-73).



Une affiche inédite en finale du championnat Elite de basket-ball. Le champion en titre, Excelsior, une nouvelle fois intouchable tout au long de la saison, face à la jeune équipe de Arue, qui a été tout aussi injouable cette année. Une belle opposition donc entre également deux générations : celle de Ariimarau Meuel, 34 ans, et de ses partenaires de la Mission qui ont dominé la dernière décennie, face à la jeune garde de Arue emmenée notamment par Raimoana Tinirauarii, 21 ans. Les deux équipes avaient rendez-vous, mardi, pour le match 1 des finales. Un premier acte dominé dans les grandes largeurs par Excelsior qui s'est imposé 102-73.

Tinirauarii et Wang portent Arue Ce premier face à face a vu s'opposer aussi deux styles de jeu. D'un côté, les rouges Mission avec leur système. Et de l'autre, les blancs de Arue qui se sont surtout appuyés sur les exploits individuels de leurs joueurs avec beaucoup de un contre un. Une tactique qui a bien marché pendant deux quart-temps avec des Raimoana Tinirauarii et Manui Wang en totale réussite aux tirs. Wang a notamment commencé son match en inscrivant cinq tirs à trois points dans le premier quart. Tinirauarii a ensuite pris le relais dans le quart-temps suivant en marquant 13 points.



Mais en dépit de cette réussite insolente, Excelsior est resté au contact de son adversaire. Les coéquipiers de Ariimarau Meuel, plus grands, ont eux profité de leur avantage de taille pour enquiller les points dans la raquette. Et à la mi-temps Arue ne menait que d'un petit point, 47-46.



Au basket-ball, l'adresse ça va et ça vient. Et les hommes de Hiro Tinirauarii en ont fait la dure expérience après la pause. Insistant toujours sur les un contre un et les tirs longue distance, les blancs de Arue ont été nettement moins précis et ont explosé en plein vol. Les hommes de Teva Rauzy de leurs côtés ont proposé une défense beaucoup plus agressive et ont continué à insister à l'intérieur et à jouer sur leur avantage de taille dans la raquette. Et inexorablement les joueurs d'Excelsior ont creusé l'écart au score. Les rouges de la Mission inscriront 33 points dans le troisième quart contre seulement 6 pour leurs adversaires. Résultat : 24 points d'avance pour Excelsior au moment d'aborder le dernier quart-temps (79-53).



Le champion en titre n'avait plus ensuite qu'à gérer tranquillement sa fin de match et l'emporter finalement sur le score de 102-73 et s'offrir son premier succès dans ces finales. Le match 2 se jouera, jeudi, à Fautaua.



En attendant ce mercredi, se sont joués les matchs 2 des finales dames et Challenger. Rappelons que chez les dames, Fei Pi s'était imposé face à JT, lundi. Et en Challenger, Central avait dominé l'équipe B d'Excelsior.

Les résultats et programme des finales Lundi 13 juin

Finale dame (match 1)

Fei Pi - JT : 69-57



Finale Challenger (match 1)

Central – Excelsior B : 86-63



Mardi 14 juin

Finale Elite (match 1)

Excelsior A-Arue A : 102-73



Mercredi 15 juin

Finale dame, 18h30 à Fautaua (match 2)

Fei Pi-JT



Finale Challenger, 20h à Fautaua (match 2)

Central-Excelsior B



Jeudi 16 juin

Finale Elite, 18h30 à Fautaua (match 2)

Excelsior A-Arue



Vendredi 17 juin

Finale dame, 18h30 à Fautaua (match 3)



Finale Challenger, 20h à Fautaua (match 3)



Samedi 18 juin

Finale Elite, 18h30 à Fautaua (match 3)

