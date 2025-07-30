

Evolution "lente" mais "favorable" sur le front des incendies en Espagne, selon les secours

Madrid, Espagne | AFP | lundi 25/08/2025 - La directrice de la protection civile espagnole a déclaré lundi que l'évolution était "lente" mais "favorable" sur le front des incendies qui ont fait quatre morts et dévasté 350.000 hectares en une dizaine de jours dans le pays.



"Les reprises (des incendies, ndlr) nous posent beaucoup de problèmes", a toutefois souligné Virginia Barcones lors d'une conférence de presse.



Quatorze feux étaient encore actifs et classés lundi au niveau opérationnel 2, ce qui signifie qu'ils représentent un danger pour les personnes et les habitations, contre 21 la semaine dernière.



Les vents lundi seront "un peu plus intenses" et les températures plus élevées, mais les prévisions indiquent une amélioration du climat mardi, qui devrait aider les pompiers à contenir les incendies, a précisé Mme Barcones.



Les pompiers espagnols, aidés par des soldats du feu d'autres pays de l'Union Européenne, luttent sans relâche pour combattre ces incendies qui ont brûlé plus de 350.000 hectares au cours des deux dernières semaines, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS).



Les régions les plus touchées ont été Castille-et-León, Estrémadure et Galice, dans l'ouest et le nord-ouest de la l'Espagne, à proximité du Portugal, lui aussi ravagé ces derniers jours par de violentes feux de forêt.



Les incendies se sont intensifiés pendant une vague de chaleur de deux semaines qui a fait grimper les températures au-delà de 40 °C, voire 45 °C dans certains endroits du sud du pays, la plus intense jamais enregistrée, selon l’Agence météorologique nationale (Aemet).



Des équipes de lutte contre les incendies venues de Finlande et de France commenceront à quitter l’Espagne mardi, suivies par les équipes allemandes mercredi, tandis que les équipes roumaines partiront jeudi, a précisé Virginia Barcones.



Les scientifiques affirment que le changement climatique provoque des vagues de chaleur plus longues, plus intenses et plus fréquentes dans le monde entier, alimentant les incendies de forêt.

le Lundi 25 Août 2025 à 06:52






