Evasan aux Marquises après un accident de la route

PAPEETE, le 1er août 2019 – Les Forces armées ont mené dimanche soir une évasan aux Marquises pour rapatrier vers l’hôpital de Taaone une maman et ses deux enfants victimes d’un accident de la route.



Dans un communiqué diffusé jeudi soir, le commandement supérieur des Forces armées est revenu sur une évacuation sanitaire menée dimanche dernier aux Marquises. Un Falcon 200 a décollé de l’aéroport de Tahiti-Faa’a à 21h40 avec une équipe du Samu pour se rendre à Nuku Hiva et prendre en charge deux enfants et leur maman victime d’un accident de la route.



Après deux heures de vol, le Falcon s’est posé sur place. Sous la pluie et de nuit, l’équipe des sauveteurs a commencé le transfert des blessés dans le Falcon. Une fois le transfert terminé, l’avion a pu redécoller en direction de Tahiti. Deux heures plus tard, l’équipage de la 25F s’est posé à Tahiti, où les trois victimes ont pu être prises en charge par le Samu et transférées vers l’hôpital du Taaone.