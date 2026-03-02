

Evans Haumani élu avec une très large majorité

Tahiti, le 27 mars 2026 - Lors de l’installation du conseil municipal de Moorea-Maiao, ce vendredi, Evans Haumani a été élu maire avec une très large majorité. La surprise vient de la minorité puisque l’équipe de Ataria Firiapu et celle de Réginal Haring ont soutenu la candidature du maire sortant face à Christiane Kelley qui a aussi présenté sa candidature. “Ce qui nous a surpris, ce sont nos collègues de la minorité qui se sont levés pour un changement et qui, au final, n’ont pas voté le changement”, dit-elle.



Evans Haumani a été élu tāvana de Moorea-Maiao avec 29 voix, ce vendredi, lors de l’installation du conseil municipal. En effet, cinq élus de la minorité – Réginal Haring, Ataria Firiapu de Paopao, Julien Tuariihionoa de Te’avaro, Moïse Ruta et Jean Tehuritaua de Haapiti – sont venus conforter les 24 voix déjà acquises à Evans Haumani par sa propre liste.



Le tāvana Evans Haumani était d’autant plus ému car il ne s’attendait pas à ce que certains de la minorité soutiennent sa candidature. “Je suis ému (…) je n’ai pas pensé que d’autres voteraient pour moi. Je pensais qu’on aurait eu 24 sièges. Et puis finalement, on a eu 29 sièges. Je dois remercier le groupe autonomiste qui m’a soutenu (…). On a déjà travaillé ensemble et je les remercie de m’avoir soutenu (…). Le message à notre population : il y a beaucoup de choses qu’on a prévues pour Moorea-Maiao.”



La cérémonie d’installation du nouveau conseil municipal de Moorea-Maiao s’est déroulée dans la salle omnisports de Papetoai en présence de 500 personnes dont des personnalités du Pays, telles que le président du Pays, Moetai Brotherson, la sénatrice Lana Tetuanui ainsi que le sénateur Teva Rohfritsch.



Evans Haumani et Christiane Kelley étaient les deux seuls candidats à briguer le fauteuil de maire. Et c’est finalement Evans Haumani qui a obtenu une très grande majorité des voix. Dès son investiture, le tāvana de Moorea-Maiao a tenu à rappeler son attachement à son île : “C’est ici que mon pito a été coupé et enterré”.

“Être maire ce n’est pas un titre, c’est une mission : servir, écouter, être présent” Lors de son discours, tāvana Evans Haumani a appelé “humblement” les élus de la minorité à “déposer nos couleurs politiques” pour travailler ensemble, tout en rappelant que tous ont un seul “objectif commun (…) : servir au mieux les habitants de Moorea-Maiao”. Il assure que “le temps du renouveau” est arrivé et est conscient que les administrés de Moorea-Maiao, au travers de leur vote, ont “des attentes, des espoirs et pour nous un devoir. Être maire, ce n’est pas un titre, c’est une mission : servir, écouter, être présent. Je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne aujourd’hui.”



Lors de son discours, Evans Haumani a également souhaité, “avec humilité, implorer votre pardon, si j’en ai blessé certains. La période électorale est terminée (…) posons-nous (…) et prenons des décisions pour notre population et nos générations futures”, car, comme il l’a rappelé ensuite, l’île Sœur a “un avenir à construire” et cette réussite se fera avec les administrés, les associations et les acteurs économiques de l’île.

L’équipe de Ataria Firiapu et celle de Réginal Haring votent pour Evans Haumani Ce fut la surprise de la journée… après avoir prôné le changement pendant toute la campagne électorale, l’équipe de Ataria Firiapu et celle de Réginal Haring, pourtant dans la minorité, ont décidé de voter pour Evans Haumani à la tête de la commune. Une décision qui semble aller à l’encontre des propos tenus par Ataria Firiapu dans nos colonnes le 2 février dernier, où il déclarait : “Je n’ai pas pour habitude de mentir. Je donne plus d’importance à mes valeurs qu’à mon siège d’élu et surtout pas avec ce genre de personne (…) Aujourd’hui, je tourne une page de cette histoire.”



De son côté, Réginal Haring avait déclaré à l’époque : “J'espère que la population ne va pas encore tomber dans le panneau, dans les promesses qui ne seront jamais tenues Donc, ne tombez pas dans le piège. Moi, j'ai dit que si demain, vous voulez un changement, le changement, il est là.”



Interrogé ce vendredi par rapport à ce revirement, Réginal Haring répond tout simplement : “Demandez à Christiane (Kelley, NDLR), c’est elle qui va vous le dire”.



Ataria Firiapu, lui, va dans le sens du tāvana Evans Haumani en affirmant : “Il faut baisser le drapeau de la politique, on va mettre notre contribution et travailler avec et non pas dans des tensions continues pour lesquelles il sera fermé et ne nous écoutera pas. On essaiera de faire du mieux que l’on pourra”.



L’élue Tavini Christiane Kelley se dit étonnée du choix de ses collègues. “Ce qui est surprenant, c’est qu’au final, nous avons été la seule liste qui voulait réellement du changement (…) pour rester fidèle à tous ces 6 000 et quelques électeurs qui voulaient un changement, bien qu’on savait que nous n’étions que quatre. Mais ce qui nous a surpris, ce sont nos collègues de la minorité qui se sont levés pour un changement et qui, au final, n’ont pas voté le changement.”



Cette dernière ajoute que son équipe et elle se sont “engagés dans ces élections pour un changement, on a tenu notre ligne de conduite jusqu’au bout” et rappelle qu’en 2020, elle avait également proposé sa candidature. “Aujourd’hui, c’était la même chose. Maintenant, la balle était dans leur camp, ils auraient pu voter blanc, ils ont voté pour…”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Vendredi 27 Mars 2026 à 19:59 | Lu 1187 fois



