

Évacuation des déchets ménagers dangereux de Mangareva

Tahiti le 23 septembre 2025 - Une opération spéciale d’évacuation de stock historique a été lancée en 2025 pour l’île de Mangareva car une opportunité s’est présentée avec la Flottille administrative de la Direction de l’équipement.





En effet, une société privée louant le Tahiti Nui 8, navire de la flottille administrative, à l’aller, la Diren a souhaité louer le navire au retour pour évacuer un stock de déchets. Le Tahiti Nui 8 est capable d’évacuer jusqu’à 200 véhicules hors d’usage ou l’équivalent de 900 tonnes de déchets en un voyage.



Depuis le début d’année, la commune a donc lancé cette opération pour recenser les déchets, sensibiliser la population et préparer l’évacuation des déchets (pas de végétation, pas d’ordures ménagères, batteries et huiles retirées des véhicules).



Le recensement des déchets a permis l’envoi préalable des contenants vides (bacs 610L, fûts 30L/60L, IBC, benne) via le Taporo 8 pour que la commune puisse les remplir de déchets.



Grâce aux actions de sensibilisation des équipes communales, la population de Mangareva s’est fortement mobilisée pour faire le tri et sortir les déchets. Les équipes techniques ont été tout autant réquisitionnées pour récupérer les déchets avec engins et camions. Les militaires sont venus prêter mains fortes à la commune pour charger les déchets dans les contenants.



Au total, ce sont 902 m3 de déchets qui ont été évacués : 62 véhicules hors d’usage, 19 bacs à batteries au plomb, dix fûts de piles, quatre containers 20 pieds de déchets électroniques et électriques, quatre bacs de déchets toxiques ou encore trois big bag d’emballages souillés de déchets dangereux ont été recensés.



La Direction des ressources marines a également profité de cette opération pour évacuer des déchets perlicoles avec 56 palettes d’équipements/machines, deux containers d’encombrants perlicoles, 25 palettes de batteries solaires et 300 big bag de filets, bouées et autres, dont une partie a été rapatriée à l’avance par le Nuku Hau.



Grâce à la mobilisation de tous les partenaires de l’opération, tous ces déchets vont être traités dans des filières autorisées et ne seront plus laissés à l’abandon dans la nature. Ce sont aussi des déchets qui ne s’accumuleront plus dans la décharge de Mangareva. La commune s’engage à évacuer ces déchets de manière régulière avec la Direction de l’environnement.



Le Tahiti Nui 8 est arrivé ce lundi à Papeete et les opérateurs ont commencé à récupérer les déchets depuis ce mardi (Fenua ma, TSP, Enviropol et Technival).



Cette opération représente un coût d’environ 30 millions de francs et le Pays prévoit de doubler le budget en 2026 pour accélérer les évacuations de déchets dangereux ménagers des îles éloignées.

Rédigé par D'après communiqué le Mardi 23 Septembre 2025 à 18:05 | Lu 580 fois



