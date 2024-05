Européennes: nouvelle progression pour Raphaël Glucksmann, qui talonne la liste de la majorité

Paris, France | AFP | mardi 21/05/2024 - La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann atteint pour la première fois 15% d'intentions de vote, à seulement 1,5 point de la liste Renaissance de Valérie Hayer (16,5%), selon le sondage quotidien "rolling" Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio paru mardi.



Par rapport à la semaine dernière, l'essayiste gagne 1% et la candidate de la majorité, elle, perd 0,5%.



Les listes socialiste et Renaissance restent cependant loin derrière celle du Rassemblement national de Jordan Bardella, nettement en tête des intentions de vote (32%, -0,5% par rapport à la semaine dernière).



La liste de La France insoumise menée par Manon Aubry (-0,5%) et celle des Républicains de François-Xavier Bellamy (stable) se partagent la quatrième place avec 7,5% des intentions de vote.



Parmi les autres formations politiques susceptibles de faire plus de 5% et ainsi d'envoyer des élus au Parlement européen, on retrouve la liste Reconquête de Marion Maréchal à 6% (stable) et celle des Ecologistes de Marie Toussaint à 5,5% (-0,5%).



Les communistes menés par Léon Deffontaines sont à 2% (-0,5%), les autres listes obtenant entre 0 et 1% des voix.



En cumulé, avec les petites listes en plus du RN et de Reconquête, l'extrême droite totalise 40%, le 9 juin, selon ce sondage.



Un sondage "rolling" est une enquête barométrique en continu réalisée sur le principe d'un cumul glissant de vagues d'enquêtes quotidiennes.



Celui-ci a été mené en ligne du 19 au 21 mai auprès d'un échantillon de 1.344 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 1.500 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.



La marge d'erreur est comprise entre 1,1 et 2,5 points.