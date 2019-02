Européennes : le Tahoera'a fera campagne pour Les Républicains

PAPEETE, 7 février 2019 - Le parti autonomiste d'opposition Tahoera'a Huiraatira soutiendra la liste présentée par Les Républicains aux élections européennes, a annoncé Gaston Flosse jeudi matin lors d'une conférence de presse.



La décision a officiellement été prise par les instances dirigeantes du parti orange mercredi soir. Le Tahoera'a Huiraatira fera campagne en Polynésie française "dès la semaine prochaine" pour soutenir la liste des Républicains, conduite par François-Xavier Bellamy aux élections européennes.



Le scrutin aura lieu fin mai prochain. En Polynésie, le taux de participation aux Européennes est habituellement bas. Il était de d'à peine 15 % en 2014.



Ce choix de soutien peut paraître étonnant, après les relations compliquées de ces dernières années entre le parti de Gaston Flosse et Les Républicains. Pour rappel, une convention d’association annoncée localement entre le Tahoera’a et les Républicains, à la veille de la primaire à droite, fin 2016, n’avait jamais vu le jour. Au contraire, quelques mois plus tard, le parti de la droite avait accordé son investiture au Tapura Huiraatira, pour les élections législatives de juin 2017, en contrepartie d’un soutien du parti d’Edouard Fritch au candidat François Fillon, au premier tour de l’élection présidentielle. De son côté, le Tahoera’a avait soutenu le Front national et Marine Le Pen.



"On tourne la page", annonce aujourd’hui Gaston Flosse. Pour l'instant, le parti de Laurent Wauquiez n'a pas été informé de cette décision du Tahoera'a. "Nous ne réclamons pas de place. Nous ne demandons rien", a précisé Gaston Flosse, jeudi à l'annonce de ce choix partisan. Pour le Vieux Lion ce soutien au parti de la droite nationale est "normal : c'est notre famille politique. Nous sommes gaullistes depuis toujours".



Le parti orange se mettra en campagne "dès la semaine prochaine" : "Le séminaire de samedi dernier était une sorte de top départ, pour regrouper tous les présidents de fédération. Maintenant, il nous faut être sur le terrain, explique ce vieux routard de la politique locale qui fêtait ses 87 ans le 24 juin dernier. Dès mardi nous allons partir dans les archipels. Nous n’avons plus que quatre mois. Nous disposons de très peu de temps."



Et pour l’énergie que promet d’exiger à la figure emblématique du Tahoera’a Huiraatira son engagement dans cette campagne pour les Européennes, Gaston Flosse annonce en forme de défi à ceux qui douteraient de sa ressource : "Vous savez, quand j’étais pensionnaire à l’Ecole des Frères, un frère surveillant nous disait souvent « Marche ou crève ! ». J’en ai fait ma devise."