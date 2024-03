Européennes: en Guadeloupe, Aubry (LFI) appelle à remettre l'outre-mer "au centre"

Pointe-à-Pitre, France | AFP | samedi 22/03/2024 - "Il est temps de remettre au centre" les territoires ultramarins, a lancé Manon Aubry, tête de liste (LFI) de l'Union populaire aux élections européennes de juin, lors d'un déplacement de campagne vendredi en Guadeloupe.



L'eurodéputée a abordé le thème de la vie chère, central pour cet archipel des Antilles françaises et les territoires français d'outre-mer en général.



"On a fait une expérience", a-t-elle déclaré à l'AFP, expliquant avoir fait des courses dans l'Hexagone, puis dans un supermarché de Guadeloupe. "Les deux paniers, scrupuleusement identiques, ont montré un différentiel de prix de 56% plus cher en Guadeloupe."



"Voilà la réalité d'un racket institutionnalisé qui est organisé et auquel nous devons mettre fin", a tonné Mme Aubry lors d'une réunion publique dans la commune des Abymes, qui a rassemblé une centaine de personnes.



"Les Outre-mer sont souvent des territoires oubliés de la République: comment se fait-il que dans un département comme la Guadeloupe, des enfants ratent jusqu'à un mois d'école par an, à cause du manque d'eau?", s'est interrogée l'eurodéputée, en référence aux coupures d'eau touchant régulièrement l'archipel.



Celles-ci ont conduit Mme Aubry et la cheffe des députés LFI Mathilde Panot, rapporteuse d'une commission d'enquête sur le sujet en 2021, à rencontrer vendredi des associations d'usagers, alors que la Guadeloupe connaît une nouvelle crise de l'approvisionnement en eau en raison d'une grève et "d'actes de malveillance" sur le réseau, selon les acteurs locaux.



Pour les deux élues, ces élections européennes constituent un moyen de peser sur la politique française.



"C'est la seule élection nationale avant la prochaine présidentielle", ont-elle martelé lors de la réunion publique, appelant à "déchouker (destituer en créole, ndlr) Macron".



Dans cet archipel des Antilles françaises, le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon avait récolté 56,16% des suffrages lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Aux européennes de 2019, la liste LFI y était arrivée troisième (12,96%), derrière celle du Rassemblement national (23,71%) et de La République en marche (18,07%).