Etudiants : quelles démarches pour s'installer en métropole?

Le Passeport pour la mobilité est une aide destinée à favoriser la mobilité des étudiants et des personnes en situation d’insertion professionnelle pour suivre une filière d’étude, une formation ou un stage inaccessible dans leur collectivité de résidence.

Le Passeport pour la mobilité des études est destiné aux étudiants de moins de 27 ans de l'enseignement supérieur désirant s'inscrire dans une filière d'études métropolitaine, en outre-mer ou dans un pays de l'Union Européenne.

Qui peut en bénéficier ?

Les étudiants âgés de 26 ans au plus, au 1er octobre de l’année universitaire à venir, résider habituellement en Polynésie française qui suivent des études supérieures inexistantes en Polynésie française ou dans une filière en surnombre d’étudiants. Pour bénéficier du Passeport, il faut bénéficier d’une bourse sur critères sociaux du ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Il ne faut pas avoir subi deux échecs successifs au cours des deux dernières années universitaires.



Quelle aide est apportée?

Dans le cadre de la continuité territoriale, l'Etat finance un déplacement aérien (aller/retour) sur deux ans ou jusqu’à 24 mois après la fin du cursus suivi, entre la Polynésie française et le lieu d’étude (en métropole/dans un état membre de l’Union européenne/vers une autre collectivité, en classe économique et sans possibilité de prolonger la durée de l’escale)

Cette aide est attribuée sur condition de ressources. La prise en charge est fixée à 100% du prix du billet (tarifs conventionnés) pour les boursiers de l’Etat et 50% du prix du billet (tarifs conventionnés) pour les personnes rattachées à un foyer fiscal dont le quotient familial n’excède pas 26 631 € par an soit 3 177 924 XPF



Quels documents et justificatifs sont demandés ?

L’étudiant fournir un dossier comprenant :

Parcours scolaire et universitaire depuis la classe de Première (Attention : veillez à conserver tous vos bulletins dès la classe de Première sous format numérique, si possible)

Justificatifs d’identité et de situation familiale

Justificatifs de résidence habituelle

Justificatifs des ressources perçues en 2015 (par tous les membres du foyer)

Justificatifs liés aux études poursuivies et au cursus demandé

Justificatifs pour le transport aérien

Photocopie du passeport de l’étudiant en cours de validité

Photocopie de la carte d’assuré social en cours de validité

Copie du livret de famille ou acte(s) de naissance, de mariage, de décès (Mairie)

Certificat de vie en concubinage ou de PACS (Mairie)

Certificat de vie à charge de famille (Mairie)



Un droit au retour!

Depuis peu, il existe un nouveau dispositif : le droit au retour. Cette aide est accordée à tous les bénéficiaires d’un passeport pour la mobilité. Elle permet la prise en charge de tout ou partie du coût du trajet retour jusqu’à 5 ans après la fin de la formation.