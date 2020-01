Eto raconte "tout" dans son premier album

TAHITI, le 20 janvier 2019 - Le chanteur Eto va dévoiler son premier album à l’occasion d’un concert qu’il donnera le 15 février. Cet album a vu le jour suite à un tour du monde que l’artiste a réalisé entre le mois d’août 2018 et le mois de juillet 2019. Il est le résultat de rencontres et de découvertes faites aux quatre coins du monde.



Compositeur, auteur et interprète, Eto est un artiste dont la renommée n’est plus à faire. Il s’est fait connaître en Polynésie et en France en 2017 grâce au concert To’are à la Maison de la culture et à sa participation à l’émission La Nouvelle star.



L’idée d’un album est un objectif qu’il a longuement mûri et qu’il réalise enfin. Il sera présenté le samedi 15 février au Grand théâtre lors d’un concert. " On sera dans une ambiance détendue, dans un cadre posé où une interaction sera possible avec le public, je vais tout raconter ", promet l’artiste.



"Tout", c’est quoi ? C’est la vie polynésienne de l’artiste, ses racines, la nature qui l’entoure et le respect qu’il porte à son environnement. Ce qui inspire depuis toujours le chanteur. C’est aussi les émotions, les partages et les instants vécus lors de son tour du monde. Entre le mois d’août 2018 et le mois de juillet 2019, Eto a en effet sillonné la planète avec un sac à dos. Il s’est arrêté dans 13 pays, de la Namibie à la Birmanie, en passant par le Pérou.



En voyageant, il a pris conscience que chaque pays avait son petit paradis, mais aussi que ces paradis étaient menacés par la main de l’homme. " Tous les endroits où je suis passé ont un point commun, la pollution ."



Il a aussi entendu de nouveaux sons, ouvert les yeux sur certains aspects de sa terre d’origine. " En traversant des déserts, par exemple, je me suis dit : ‘Quelle chance on a en Polynésie, on a tout, l’eau, la montagne…’ "



Il a fait des rencontres inattendues et mémorables. " Quand tu te déplaces en sac à dos, que tu sors du système – car j’ai surtout voyagé dans les campagnes et non dans les villes – il y a certaines choses qui te bouleversent. "



Pour partager tout cela, Eto a écrit, composé et chanté. " Je n’ai que la musique pour m’exprimer, alors je l’utilise ", justifie-t-il.



Lors du concert, il s’exprimera avec d’autres artistes : Teiho Tetoofa, Steve Reea et la Tahiti Choir School, les danseuses de l’école de danse Tauariki…



L’album sera proposé à la vente sur une clé USB en bois. " Car, dit l’artiste, je veux m’engager toujours un peu plus sur le chemin de l’écologie et du respect de l’environnement ."



Plus tard dans l’année, d’autres rendez-vous sont prévus. Une tournée en France aura également lieu en juillet 2020. Sept scènes sont prévues dans différentes villes.