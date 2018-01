Êtes-vous prêt pour le changement de logiciel des douanes ?

"traditionnel"

"Pourtant en juin, Sofix ne fonctionnera plus et de nombreuses entreprises ont besoin de cette connexion au système des douanes pour leur fonctionnement quotidien !"

PAPEETE, le 18 janvier 2018 -Le big bang numérique des douanes polynésiennes, c'est pour maintenant. La migration vers Fenix va commencer par les expressistes (Chronopost, DHL, Fedex…) en février, puis concernera toutes les entreprises importatrices du Fenua en avril et mai.Fenix est l'acronyme de Fenua Import-Export. C'est le nom du nouveau logiciel de déclaration que les douanes vont généraliser. Il vient remplacer un logiciel créé en 1999 et qui accuse son âge. Avec Fenix, les entreprises vont pouvoir faire toutes leurs déclarations douanières sur internet. Une interface Web est mise à leur disposition et est accessible depuis n'importe quel appareilou mobile. La dématérialisation de cette administration, entamée en 2014, sera aussi complète : plus besoin de paperasse, les justificatifs deviennent également numériques et le dédouanement des produits sera fortement accéléré. Avec la possibilité de remplir des pré-déclarations, il sera même possible de récupérer une livraison le jour même de son arrivée dans 95 % des cas !Cette migration devait initialement avoir lieu entre avril et août dernier, mais des changements ont dû être apportés au système à la dernière minute pour faciliter la connexion des grosses entreprises. Cela explique peut-être aussi pourquoi les entreprises concernées se sont si peu préparées à ce changement majeur...L'entreprise Informatique de Tahiti (IDT) est leader des services numériques aux entreprises sur le territoire avec 380 entreprises clientes, dont 26 utilisent son ancien logiciel de gestion des déclaration en douanes, ID-Transit. Selon Olivier Kressmann, p-dg d'IDT, même parmi les partenaires de l'entreprise, certains ont mal anticipé ce changement.assure le chef d'entreprise.Pourtant les douanes comme la CCISM ont offert de nombreuses formations aux entreprises pour leur apprendre à gérer le nouveau système. Mais selon Olivier Kressmann, si Fenix est très bien pour faire quelques déclarations par mois, il est mal adapté aux besoins d'automatisation des gros importateurs, que ce soit les grossistes, les transitaires ou les expressistes, qui ont des centaines de milliers d'opérations à traiter chaque année et ont tous développé une solution informatique pour communiquer avec l'ancien système Sofix.