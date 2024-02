Etats-Unis: un petit avion s'écrase sur des mobil-homes, trois morts

Miami, États-Unis | AFP | vendredi 02/02/2024 - Un petit avion s'est écrasé jeudi sur un terrain accueillant des mobil-homes en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, faisant trois morts, selon le régulateur américain de l'aviation civile.



Une personne à bord de l'avion, ainsi que deux personnes au sol, sont mortes dans l'accident, précise vendredi le rapport de la Federal Aviation Administration (FAA).



La collision s'est produite à 19H27 locales (00H27 GMT vendredi) dans l'agglomération de Clearwater. "L'avion s'est écrasé sur un terrain de mobil-homes dans des circonstances inconnues", et il y a eu "un feu après le crash", note le rapport. Il n'y avait que le pilote dans l'avion, selon l'agence.



Les pompiers se sont rapidement rendus sur place et ont pu éteindre l'incendie causé par la chute de l'appareil.



Une quatrième personne a été blessée, selon le chef des pompiers. Les habitants des autres maisons ont quitté sains et saufs leur logement.



Le petit avion était un appareil monomoteur de type Beechcraft Bonanza V35, a rapporté le régulateur américain de l'aviation civile. Le pilote aurait signalé une panne de moteur avant l'accident, selon cette même source.