Etat d'urgence au Vanuatu après un fort séisme et un nouveau cyclone

Sydney, Australie | AFP | vendredi 02/03/2023 - Le Vanuatu a déclaré l'état d'urgence vendredi, frappé simultanément par un nouveau cyclone et un séisme de magnitude 6,5 au large de l'Etat insulaire du Pacifique de 320.000 habitants.



Le séisme s'est produit à 18H04 GMT, à 10 kilomètres de profondeur sous la mer, au large de la grande île d'Espiritu Santo et à 82 kilomètres au sud-ouest du village de Port-Olry, selon l'Institut américain de géophysique (USGS).



Le séisme a été suivi par une réplique de magnitude 5,4, selon la même source.



Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC), basé à Hawaï, a souligné dans un communiqué qu'il n'y avait pas d'alerte au tsunami après la première secousse.



Mais le Vanuatu est aussi balayé par le cyclone Kevin, poussant ses autorités à déclarer l'état d'urgence, a rapporté à l'AFP le porte-parole du gouvernement, Joe Harry Karu.



Aucune victime n'a pour l'heure a été signalée, a précisé à l'AFP le porte-parole de la Croix-Rouge du Pacifique, Soneel Ram.



Lorsque le séisme a frappé le Vanuatu vendredi, les habitants étaient terrés chez eux pendant que les vents violents du cyclone arrachaient les toits des bâtiments et déracinaient les arbres.



Deux jours auparavant, le cyclone Judy avait déjà balayé le Vanuatu avec des vents atteignant 200 kilomètres par heure. Des pluies torrentielles ont inondé les routes de l'île, où l'électricité et les communications sont toujours en partie coupées.



Dickinson Tevi, secrétaire général de la Croix-Rouge de Vanuatu, a prévenu de possibles dégâts importants.



"Les gens sur (Espiritu) Santo ont ressenti le tremblement de terre, mais n'ont pas pu sortir pour évaluer les dégâts à cause des vents violents", a déclaré M. Tevi à l'AFP depuis la capitale Port Vila.



"Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas bien dormi car le séisme est survenu alors qu'ils étaient déjà réveillés par le cyclone".



Il a précisé que certaines parties de Port Vila sont privées d'électricité depuis deux jours. "Une fois que les vents seront tombés, nous évaluerons la situation, mais il est probable qu'il y ait des dégâts importants, le cyclone Judy ayant déjà endommagé de nombreuses structures."



Une secousse de magnitude 7 avait été détectée au large du Vanuatu début janvier, selon l'USGS, déclenchant cette fois une alerte au tsunami dans la région.



Le Vanuatu, qui fait partie de la "Ceinture de feu" du Pacifique où entrent en collision les plaques tectoniques, connaît une fréquente activité sismique et volcanique.



L'île est classée parmi les pays les plus exposés aux catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les tempêtes, les inondations et les tsunamis, selon le rapport annuel sur le risque mondial.

le Jeudi 2 Mars 2023 à 14:37 | Lu 118 fois