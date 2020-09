Etape 2 de la candidature des Marquises à l’Unesco le 15 septembre

Tahiti, le 2 septembre 2020 - Le dossier de la seconde étape de la candidature des îles Marquises à l’Unesco sera présenté le 15 septembre prochain à Paris par une délégation officielle polynésienne. Une assemblée de plus d’une trentaine de spécialistes nationaux du patrimoine naturel et culturel seront présents.





Le 15 septembre prochain, une délégation officielle menée par le ministre de la Culture et le président de la Communauté de communes des îles Marquises présentera à Paris, devant une assemblée de plus de 30 spécialistes nationaux du patrimoine naturel et culturel, selon les normes de l’Unesco, le dossier dit étape 2 pour le Bien îles Marquises.

Mené par une équipe d’assistance à maitrise d’ouvrage qui a réuni plus d’une quinzaine de spécialistes locaux, nationaux et internationaux, et grâce à l’appui technique des services du Pays, le dossier entend démontrer la valeur universelle exceptionnelle du Bien îles Marquises qui justifie la proposition d’inscription au sein de la liste de l’Unesco.

Si le dossier de l’étape 2 donne satisfaction, l’étape 3 devra permettre d’élaborer, avec la population locale, le plan de gestion puis de finaliser le dossier complet qui sera soumis in fine à l’Unesco, après décision du Président de la République et diverses itérations avec des experts. Cette dernière phase durera entre 18 et 24 mois.