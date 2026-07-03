Et si vous incarniez les Jeux du Pacifique ?

Tahiti, le 20 juillet 2026 – Familles, sportifs, danseurs, musiciens, artisans, grand public, personnes en situation de handicap, un vaste casting de figurants rémunérés est lancé pour participer au tournage des vidéos officielles de formation des volontaires des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027, à la fin du mois.
Vous avez envie de “mettre à l’honneur notre fenua, notre culture et les valeurs des Jeux” ? C’est le principal critère d’un vaste casting lancé par Mata Ara Production, qui recherche des figurants rémunérés pour participer au tournage des vidéos officielles de formation des volontaires des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027.
“Aucune expérience n’est requise” et des profils variés sont souhaités : familles, enfants, personnes en situation de handicap et grand public, mais aussi sportifs, danseurs, musiciens, artisans sculpteurs, tatoueur traditionnel et tresseuse de couronnes. Trois journées de tournage sont prévues : lundi 27 et mardi 28 juillet au stade de la Punaruu, ainsi que mercredi 29 juillet aux Trois Cascades.
Les candidatures (nom et prénom, âge, photo récente et numéro de téléphone) sont à envoyer à [email protected] ou par message privé via la page Facebook “Mata Ara Production”. Plus d’infos au 89 54 06 01.
Vous avez envie de “mettre à l’honneur notre fenua, notre culture et les valeurs des Jeux” ? C’est le principal critère d’un vaste casting lancé par Mata Ara Production, qui recherche des figurants rémunérés pour participer au tournage des vidéos officielles de formation des volontaires des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027.
“Aucune expérience n’est requise” et des profils variés sont souhaités : familles, enfants, personnes en situation de handicap et grand public, mais aussi sportifs, danseurs, musiciens, artisans sculpteurs, tatoueur traditionnel et tresseuse de couronnes. Trois journées de tournage sont prévues : lundi 27 et mardi 28 juillet au stade de la Punaruu, ainsi que mercredi 29 juillet aux Trois Cascades.
Les candidatures (nom et prénom, âge, photo récente et numéro de téléphone) sont à envoyer à [email protected] ou par message privé via la page Facebook “Mata Ara Production”. Plus d’infos au 89 54 06 01.