

Essais nucléaires: "un effet domino" est à craindre si Washington reprend ses tests, avertit Moscou

Geneva, Suisse | AFP | mardi 24/02/2026 - Moscou a mis en garde mardi contre un dangereux "effet domino" si les Etats-Unis reprenaient leurs essais nucléaires en réponse aux essais nucléaires que la Chine et la Russie auraient mené en secret, selon Washington.



S'exprimant devant la Conférence du désarmement à Genève, l'ambassadeur russe Guennadi Gatilov a dénoncé l'annonce faite fin 2025 par le président américain Donald Trump, selon laquelle son pays se préparait à reprendre ses premiers essais nucléaires depuis 1992.



"Nous avertissons que le retrait des États-Unis de leur moratoire national entraînerait un effet domino", a-t-il déclaré, soulignant que "la responsabilité des conséquences incomberait entièrement à Washington".



Ses commentaires interviennent après que Christopher Yeaw, secrétaire d'État adjoint au contrôle des armements et à la non-prolifération, a indiqué la semaine dernière que Trump était sérieux quand il avait déclaré en octobre que les États-Unis reprendraient leurs essais nucléaires.



"Comme l'a dit le président, les États-Unis reprendront les essais – je cite – +sur un pied d'égalité+”, a déclaré M. Yeaw au Hudson Institute, un groupe de réflexion.



Il a insisté sur le fait que cela "ne signifie pas un retour aux essais atmosphériques de type Ivy Mike, avec des puissances de plusieurs mégatonnes", en référence à l'explosion thermonucléaire massive de 1952 dans le Pacifique Sud.



"Cependant, l'égalité suppose une réponse à un critère préalable. Et il suffit de regarder la Chine ou la Russie pour établir ce critère, a-t-il poursuivi.



Avant la Conférence du désarmement de lundi, M. Yeaw a réitéré les accusations américaines concernant des essais nucléaires secrets chinois. Il a fourni davantage de détails sur un essai de faible puissance que, selon Washington, Pékin a conduit en 2020 et a accusé la Chine d'en préparer d'autres de puissance supérieure.



M. Yeaw a précisé, lors de la conférence, que les données recueillies au Kazakhstan voisin montraient que la Chine avait procédé à un essai nucléaire souterrain "de dix tonnes", le 22 juin 2020 à 09H18 GMT.



"La Chine a prévu de mener des essais d'une puissance de plusieurs centaines de tonnes", a déclaré lundi à Genève un haut responsable du département d'État américain sous couvert d'anonymat.



Les États-Unis accusent également la Russie de mener secrètement des essais de faible puissance.



"Si le monde s'inquiète du type d'essais que les États-Unis conduiront, il devrait s'inquiéter davantage des bases déjà posées par la Russie et la Chine", a déclaré le responsable.



Mardi, M. Gatilov a prévenu que la position américaine ajoutait aux défis que rencontre le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), un traité des Nations Unies visant à interdire toutes les explosions nucléaires, mais qui n'est toujours pas entré en vigueur.



À ce jour, la France et le Royaume-Uni sont les seuls États dotés de l'arme nucléaire à l'avoir ratifié.

