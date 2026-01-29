

Essais nucléaires: la Chine accuse les États-Unis de "mensonges"

Pékin, Chine | AFP | lundi 09/02/2026 - La Chine a démenti lundi les allégations américaines selon lesquelles elle aurait mené en secret des essais nucléaires, les qualifiant de "mensonges" et accusant les États-Unis de chercher des prétextes pour relancer leurs propres essais.



Lors de la Conférence du Désarmement au siège de l'ONU à Genève vendredi, Thomas DiNanno, sous-secrétaire d'Etat américain chargé du contrôle des armements, a accusé Pékin d'avoir procédé à de tels essais.



Il a affirmé que l'armée chinoise a "cherché à dissimuler ces essais au reste du monde" en utilisant une "méthode visant à réduire l'efficacité de la surveillance sismique". Selon lui, la Chine a notamment mené un essai nucléaire de ce type le 22 juin 2020.



"Les accusations des États-Unis sont totalement infondées et ne sont que mensonges purs et simples", a réagi lundi le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué transmis à l'AFP.



"La Chine s'oppose fermement à cette tentative des États-Unis de fabriquer des prétextes pour justifier la reprise de leurs propres essais nucléaires", a-t-il affirmé, appelant Washington à "mettre immédiatement fin" à ces "pratiques irresponsables".



Le président américain Donald Trump avait déjà affirmé en novembre que la Russie et la Chine menaient des essais nucléaires "mais n'en parlent pas", sans toutefois préciser leur nature.



Thomas DiNanno a tenu ses propos à Genève en présentant un nouveau plan américain appelant à des négociations tripartites avec la Russie et la Chine pour fixer de nouvelles limites à leur arsenaux nucléaires.



Sa déclaration intervenait au lendemain de l'expiration du New Start - le dernier traité de désarmement nucléaire liant Washington et Moscou.



La Chine avait exclu la semaine dernière de participer "à ce stade" à des discussions de désarmement nucléaire avec les deux autres puissances, soulignant qu'elles avaient des arsenaux bien plus importants.

