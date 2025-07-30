

Essais nucléaires : les ayants droit ont jusqu’à fin 2025 pour déposer leur demande au Civen

TAHITI, le 25 août 2025-Les ayants droit de personnes décédées en 2019 ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour déposer une demande d’indemnisation auprès du Civen, dans le cadre de la loi Morin sur les victimes des essais nucléaires français.



Toute personne ayant séjourné en Polynésie entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 et atteinte d’une des 23 maladies radio-induites reconnues peut prétendre à cette indemnisation.



Les ayants droit peuvent se faire accompagner par les associations spécialisées (193, Moruroa e Tatou) ou par la mission “aller vers” du haut-commissariat, créée en 2021 pour faciliter l’accès au dispositif. L’équipe, trilingue et mobile sur tout le territoire, assure des permanences à Papeete et se déplace dans les îles. Elle a déjà rencontré plus de 1 600 personnes et transmis plus de 1 000 dossiers au Civen.

Rédigé par Darianna Myszka le Lundi 25 Août 2025 à 15:42 | Lu 332 fois



