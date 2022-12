Esprit de Noël et solidarité pour les enfants de Moorea

Moorea, le 18 décembre 2022 - Des actions de solidarité s’organisent actuellement à Moorea à l’approche de Noël. Le groupe de chorale Moz Gospel a notamment organisé une fête en faveur d’une cinquantaine d’enfants, tandis que le Rotary Club de Moorea a distribué des bons d’achat à 81 familles de l’île sœur.



À l’occasion de la fête de Noël qui approche, quelques associations de l’île sœur se mobilisent pour lancer des actions de solidarité en faveur des enfants de Moorea. C'était le cas notamment de la chorale Moz Gospel, en partenariat avec l’association Puna Reo Piha’e’ina et le club Kiwanis Aimeho de Moorea, qui a organisé samedi une journée de Noël en faveur d’une cinquantaine d’enfants de l'île, sur le site Pererau à Pihaena. Au programme de cette journée festive, des activités portant sur le thème de Noël avec différents ateliers ludiques et des jeux. Le groupe Moz Gospel a ensuite conclu cet événement en proposant aux enfants présents un concert avec une interprétation de quelques chants de Noël. Peterson Cowan, professeur de chant lyrique au conservatoire, était aussi présent sur scène pour le plus grand bonheur du public présent.



Pendant ce temps, le Rotary Club de Moorea a pour sa part offert des bons d’achat d’une valeur de 5 000 Fcfp à 81 familles de l’île sœur afin de “les aider à passer une bonne fête de Noël”. Ses membres ont particulièrement apprécié les soutiens du Kiwanis Aimeho, de la municipalité de l’île ainsi que des différents autres donateurs. Enfin, le club Kiwanis Aimeho a invité une vingtaine d’enfants de l’île à passer prochainement une fête de Noël à Pirae, organisée par le Club Kiwanis de Polynésie le 20 décembre.







