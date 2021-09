Espagne: lourds dégâts mais pas de victimes après des pluies diluviennes

Alcanar, Espagne | AFP | jeudi 02/09/2021 - Véhicules emportés par les flots, rues transformées en torrents de boue: les fortes pluies qui se sont abattues sur l'Espagne n'ont pas fait de victimes mais laissé jeudi d'impressionnants dégâts.



Décrites comme "très exceptionnelles" par les autorités de Catalogne (nord-est), les trombes d'eau tombées mercredi ont ravagé certaines villes comme Alcanar, à 200 kilomètres au sud de Barcelone, où la boue a envahi les rues.



"On avait l'impression que c'était la fin du monde", a décrit le maire de cette ville, Joan Roig, sur la radio Rac 1.



Dans certaines villes, les forces de l'ordre sont venues à la rescousse d'automobilistes piégés dans leur voiture tandis que 83 personnes ont dû être évacuées de leur domicile qu'elle devaient regagner jeudi.



Aucune victime n'a été à déplorer.



Lors d'un déplacement à Guadalajara (centre), le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a exprimé sa "solidarité" avec les victimes de "ces crues terribles" qui sont une "conséquence de l'urgence climatique".



Dans la région voisine de Valence, le déluge a troublé l'organisation des Fallas, fêtes mettant en scène des défilés de chars et figurines géantes en carton-pâte.



La situation météorologique continuera "d'être compliquée sur plusieurs zones du centre et de l'est" dans les prochaines heures, a mis en garde Ruben del Campo, porte-parole de l'agence nationale de météorologie (AEMET).



Il a par ailleurs expliqué que le changement climatique rendait ces phénomènes extrêmes plus fréquents en Espagne, en particulier sur la côte méditerranéenne.



En septembre 2019, sept personnes sont décédées lors de crues dans le sud-est du pays et, en 2018, treize personnes sont mortes sur l'île de Majorque, dans l'archipel des Baléares.



Avec le réchauffement de la planète, l'atmosphère contient plus de vapeur d'eau, augmentant les risques d'épisodes de fortes précipitations, selon les scientifiques. Ces pluies, associées à d'autres facteurs liés notamment à l'aménagement du territoire, favorisent les inondations.



Sans mesures d'adaptation, avec un degré de réchauffement supplémentaire, les inondations vont tuer deux fois plus de personnes que par rapport à la fin du XXe siècle, selon un projet de rapport des experts climat de l'ONU (Giec) obtenu en juin 2021 par l'AFP.