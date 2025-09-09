

Eruption en Nouvelle-Zélande en 2019: les survivants racontent le drame lors d'une enquête

Auckland, Nouvelle-Zélande | AFP | vendredi 02/10/2025 - Les survivants et familles des victimes d'une éruption volcanique géante sur une île du nord de la Nouvelle-Zélande en 2019 ont été entendus vendredi, lors d'une enquête qui débute pour déterminer les causes du drame.



Environ 47 personnes se trouvaient sur White Island, connue également sous le nom Maori de Whakaari, lorsqu'une colonne de cendres brûlantes et de vapeur s'est échappée d'une bouche volcanique en décembre 2019.



Vingt-deux personnes sont mortes et presque tous les survivants ont subi de terribles brûlures. Depuis, aucun bateau ou avion n'a eu le droit de se poser sur l'île.



L'éruption "a laissé un sillage de destruction et de traumatisme qui a largement dépassé les limites géographiques de Whakaari", a affirmé l'agent de police Leanne Fairbairn dans une déclaration au nom des familles endeuillées et des survivants.



"Beaucoup décrivent leur vie comme 'avant l'éruption' et 'après l'éruption'. L'impact et les effets se feront toujours sentir," a-t-elle déclaré.



Six ans après le drame, une enquête cherche a évaluer la réponse d'urgence ainsi que les mesures de sécurité réglementaires des visites sur cette île inhabitée.



L'enquête s'est ouverte dans la petite ville côtière de Whakatane, où sont basés les secours qui sont intervenus lors de la catastrophe. Depuis la côte, on aperçoit Whakaari, 50 km au loin.



Les survivants "ne peuvent plus vivre des vies calmes et paisibles", a souligné Mme Fairbairn. "À la place, ils ont soudainement été au centre de l'intérêt des médias internationaux".



De nombreuses familles touchées "ne seront jamais de nouveau réunies", a-t-elle ajouté. "Tout ce qu'elles demandent, c'est que cela n'arrive à personne d'autre."



Une ordonnance de non-publication d'un juge empêche de nommer les victimes et leurs familles.



L'enquête doit durer six semaines.

le Vendredi 3 Octobre 2025 à 06:18 | Lu 39 fois





