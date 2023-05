Éric Spitz félicite le Tavini pour sa victoire

Tahiti, le 2 mai 2023 – Le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, a adressé ses félicitions au Tavini après sa victoire aux élections territoriales. Il indique notamment que l'État se tient à ses côtés "dans un climat de confiance et de respect mutuel".



Au lendemain du second tour des élections territoriales, le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, a adressé lundi soir ses "sincères félicitions" au Tavini huiraatira pour sa victoire. Dans un communiqué, le représentant de l'État en Polynésie dit souhaiter "un plein succès à Oscar Temaru, Moetai Brotherson et Tony Géros dans la haute mission qui leur a été confiée par les électeurs polynésiens". "Désormais, ils sont investis de la confiance de nos concitoyens, et porteurs de leur espérance en un avenir meilleur : celle de bâtir une Polynésie française démocratique, apaisée, prospère qui saura s’inventer un avenir dans le cadre du développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique", indique Éric Spitz. Le représentant de l'État en Polynésie estime que les défis auxquels le Pays doit faire face sont "immenses" et indique qu'il se tiendra aux côtés du nouveau gouvernement "pour vous aider à les relever, dans un climat de confiance et de respect mutuel qui préside à nos relations". "L’État est à vos côtés dans l'accomplissement de votre mandat et il restera un partenaire loyal et confiant", poursuit-il. Dans son communiqué, Éric Spitz salue également le président sortant Édouard Fritch "qui a travaillé neuf ans sans relâche au service de la Polynésie et des Polynésiens dans un contexte parfois très difficile".

Le ministre des Outre-mer "prend acte"

L'élection du Tavini a également fait réagir en dehors de la Polynésie. Le ministre des Outre-mer Gérald Darmanin a réagi sur Twitter. Avec Jean-François Carenco, le ministre délégué chargé des Outre-mer, il a félicité Oscar Temeru et Moetai Brotherson pour leur victoire. "Les Polynésiens ont voté pour le changement. Le gouvernement prend acte de ce choix démocratique", écrit-il avant d'ajouter : "Nous travaillerons avec la majorité nouvellement élue avec engagement et rigueur, pour continuer d'améliorer le quotidien de nos concitoyens polynésiens." Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France insoumise, député et président du groupe LFI à l'Assemblée nationale, qui avait déjà affiché son soutien à Moetai Brotherson au dernier jour de la campagne électorale, a lui aussi réagi à l'élection sur Twitter. "Une nouvelle époque commence", écrit-il. "Exigeante de respect mutuel, d'esprit de raison et de compromis". L'ancien candidat à l'élection présidentielle ajoute : "Macron ne doit pas brutaliser les gens. La France aime la Polynésie."



Le président du gouvernement calédonien, Louis Mapou, a félicité le Tavini, mais aussi "les Polynésiens pour cette forte mobilisation qui démontre une réelle une réelle volonté de s’affirmer dans le cadre des enjeux électoraux et des perspectives sur la situation de la Polynésie française", selon des propos rapportés par Outremer360°. Louis Mapou, qui est membre du parti indépendantiste Palika, souligne avoir "des affinités particulières" avec les indépendantistes polynésiens "qu'on connaît bien compte tenu des relations de très longue date avec le mouvement indépendantiste porté par Oscar Temaru". Le président calédonien a également tenu à rappeler les liens forts qui unissent la Calédonie et la Polynésie : “Nous avons une filiation particulière, nous sommes des gens de l’Océanie et nous travaillons ensemble." "Nous avions déjà des échanges avec la Polynésie française, quelle que soit la présidence."

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mardi 2 Mai 2023 à 12:45 | Lu 266 fois