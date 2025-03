Éric Spitz en tournée dans les six îles des Marquises

Nuku Hiva, le 11 mars 2025 - Le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, effectue actuellement une visite officielle aux Marquises. À Nuku Hiva d’abord, puis il se rendra dans chacune des cinq autres îles de l’archipel. L’occasion pour Éric Spitz de constater les investissements réalisés grâce aux financements de l'État français, et pour les six maires de l’archipel de faire part de leurs projets en matière de développement économique en quête de financement.



Arrivé lundi à Nuku Hiva, le haut-commissaire Éric Spitz a été accueilli par Anny Pietri, administratrice d’État des îles Marquises, et son équipe, puis par Benoît Kautai, maire de Nuku Hiva et président de la Communauté de communes des îles Marquises (Codim).



En l’espace de deux jours, le représentant de l’État a visité la nouvelle scierie de Toovii, le centre d’enfouissement technique et la déchetterie, les captages d’adduction d’eau potable ou encore le tribunal des Marquises.



L’occasion pour Éric Spitz de réaffirmer l'engagement de l'État à soutenir le développement de l’archipel : “Ce déplacement est important, notamment ici sur l’île de Nuku Hiva parce que l’État a investi de l’argent dans le développement économique de la commune. Je pense à la scierie qui a créé 26 nouveaux emplois, il y a aussi la déchetterie dans laquelle nous avons investi de l’argent parce que l’avenir de Nuku Hiva, comme celui de toutes les îles de Polynésie française, c’est l’économie circulaire.”



Doléances du conseil municipal



Au cours de cette première étape aux Marquises, le haut-commissaire a également pu échanger avec un groupe d’élèves à l’occasion de la visite du campus connecté du collège de Nuku Hiva.



Il s’est aussi rendu à la caserne des pompiers de Taiohae où il a remis une attestation de secourisme en équipe de niveau 1 et 2 à six pompiers volontaires de la capitale administrative marquisienne.



“En effet, j’ai tenu à venir remettre leur diplôme aux six sapeurs-pompiers volontaires de Nuku Hiva qui ont effectué un stage difficile à Ua Pou et qui l’ont réussi. Je tenais véritablement à saluer leur engagement citoyen”, a expliqué le haut-commissaire.



Enfin, Éric Spitz s’est longuement entretenu avec le maire de Nuku Hiva et son conseil municipal pour qui la visite du haut représentant de l’État était une opportunité idéale pour exposer leurs doléances.



Ces dernières concernaient la capitale administrative des Marquises, mais également, pour certaines, l’ensemble de l’archipel, comme l’indique Benoît Kautai : “Nous avons présenté au haut-commissaire des dossiers de demandes de financement relatifs à l’adduction d’eau, au traitement et à la collecte des déchets, à l’assainissement des eaux usées, sans oublier les projets comme celui de l’aéroport des Marquises, la création d’une marina à Nuku Hiva ou encore la réalisation d’un port à sec aux Marquises nord pour caréner les bateaux. Ce sont des projets qui visent à développer l’économie de nos îles et pour lesquels le soutien de l’État est indispensable.”



Dans les jours à venir, le haut-commissaire Éric Spitz poursuivra sa tournée marquisienne à bord du cargo mixte Aranui en direction des îles de Ua Pou, Hiva Oa, Tahuata, Fatu Hiva et enfin Ua Huka où il est attendu avec impatience.

