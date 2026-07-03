

Équitation - Deux titres pour Tahiti aux Championnats de France

Tahiti, le 29 juillet 2026 - La Fédération polynésienne d’équitation (FPE) était représentée par huit cavaliers dans la discipline du saut d’obstacle lors des Championnats de France qui se sont déroulés du 18 au 26 juillet au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). Le bilan est excellent avec un titre de champion de France pour Lywelyn Dreunec en juniors et des médailles d’or et de bronze aux Championnats Outre-mer par équipes.



L’élite jeune, avec cinq sélectionnés de moins de 18 ans, et senior de l’équitation polynésienne a participé à l’Open de France la semaine dernière sur le site du Parc équestre de Lamotte-Beuvron, cœur d’activité de la Fédération française d’équitation. L’événement est particulièrement fédérateur et dense puisqu’il rassemble à chaque édition des milliers de cavaliers issus des centres équestres nationaux et ultramarins. La Fédération polynésienne d’équitation y participe chaque année dans la discipline du saut d’obstacle comme ce fut encore le cas du 18 au 26 juillet. Et elle y a globalement bien été représentée par Kenzo Esposito, Maï Ly Bouillet et Timeo Mianne en catégorie cadet, Maelia Barbotin et Lywelyn Dreunec chez les juniors et Salome Baudry, Anne Claire Pinna et Fanny Thunot, la présidente de la FPE, en senior. Le très bon bilan polynésien est d’autant plus méritoire que ses cavaliers – comme c’est le cas de tous les représentants d’Outre-mer – doivent composer avec des chevaux qu’ils ne connaissent pas, ceux-ci étant en effet loués. Mais Antonin Mianne, le cadre technique de la FPE, met un point d’honneur à ce que les couples cavalier/cheval soient rapidement en harmonie.



Lywelyn Dreunec sacrée championne de France



L’édition 2026 des Championnats de France marquera durablement l’équitation polynésienne dont le palmarès s’est enrichi d’un titre national individuel. C’était déjà arrivé par le passé mais cela remontait à 2013, aussi la performance de la jeune Lywelyn Dreunec, sacrée championne de France avec son cheval, Volt, en junior 1 au niveau Club 1, la porte d’entrée vers l’élite, est-elle de nature à crédibiliser encore un peu plus l’équitation polynésienne. Avec seulement un point de pénalité lors de ses trois passages, le programme imposé dans toutes les catégories, Lywelyn Dreunec a réalisé une performance remarquable.



En exergue également sur le plan individuel, Anne-Claire Pinna, en Club 1 senior et +, qui a pris la huitième place sur 63 concurrents classés dans sa catégorie. Mais les autres cavaliers polynésiens ont aussi bien porté les couleurs du Fenua à l’instar du cadet Kenzo Esposito (16e/54) et de Fanny Thunot (17e/59) en Élite senior et +. Tous ont démontré toutefois qu’ils avaient le niveau pour participer honorablement aux Championnats de France.



Un nouveau titre Outre-mer



La délégation tahitienne était logiquement ambitieuse au moment de débuter le Championnat de France d’Outre-mer. Cette compétition a régulièrement fait le bonheur des sélections du Fenua. Et l’édition 2026 n’a pas dérogé à la règle dans la compétition par équipes, les deux formations tahitiennes montant sur le podium. Polynésie 2 constitué de Kenzo Esposito, Lywelyn Dreulec, Maelia Barbotin et Maï Ly Bouillet a survolé l’épreuve avec deux manches bouclées sans la moindre pénalité pour décrocher le titre de champion de France Outre-mer par équipes. Polynésie 1 avec Timeo Mianne, Anne-Claire Pinna, Salome Baudry et Fanny Thurot a, pour sa part, ménagé le suspense. Classé cinquième après la première manche, le quatuor polynésien est monté en régime dans la deuxième manche pour décrocher la médaille de bronze.



À titre individuel, Kenzo Esposito est monté sur la deuxième marche du podium avec son cheval Kinoa, Lywelyn Dreunec a fini au pied du podium devant Maï Ly Bouillet et Fanny Thunot. Antonin Mianne le directeur technique de la FPE s’est dit satisfait du bilan mais a souligné que celui-ci n’était pas étonnant et confirmait la bonne dynamique de la fédération locale : “Nous effectuons chaque année de nombreux déplacements internationaux et nous avons régulièrement des cavaliers bien classés dans le Pacifique et en Europe. On obtient régulièrement des résultats honorables aux Championnats de France et le cru de cette année s’inscrit dans les standards de notre fédération. Mais il est vrai que le titre de Lywelyn a tout de même une saveur particulière. Les Championnats de France 2026 ont en tout cas témoigné du talent, du travail et de la détermination de toute notre délégation.”



Forte de ses 450 licenciés et de son important réservoir de jeunes cavaliers, la Fédération polynésienne d’équitation devrait continuer à surfer sur une dynamique active et performante.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 29 Juillet 2026 à 16:43 | Lu 197 fois



