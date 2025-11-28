

Equateur : les Etats-Unis envoient des troupes pour une opération contre le narcotrafic

Quito, Equateur | AFP | mercredi 17/12/2025 - L'ambassade américaine à Quito a annoncé mercredi une "opération temporaire" contre le narcotrafic et l'envoi de troupes en Equateur, devenu port de départ principal de la cocaïne produite dans lé région, dans le cadre de la stratégie bilatérale de sécurité entre les deux pays.



L'arrivée de troupes américaines en Equateur intervient alors que les Etats-Unis ont déployé depuis cet été un important dispositif militaire dans les Caraïbes et le Pacifique, et bombardé des embarcations au nom de la lutte contre le narcotrafic.



Des opérations à la légalité mise en doute par des experts, ONG et responsables des Nations unies qui ont fait au moins 95 morts depuis septembre.



L'ambassade a salué l'arrivée mercredi de personnels de l'armée de l'air américaine "pour une opération temporaire avec l'armée de l'air équatorienne à Manta", sur la côte Pacifique (sud-ouest), sans préciser le nombre de militaires concernés ni la durée de leur présence.



Sans indiquer de date, le ministère équatorien de la Défense a affirmé que des avions américains transportant "du matériel de nature militaire" étaient arrivés il y a quelques jours.



"L'opération renforcera la capacité des forces militaires équatoriennes à lutter contre les narco-terroristes, notamment en améliorant la collecte d'informations et les capacités de lutte contre le narcotrafic, et elle est pensée pour protéger les Etats-Unis et l'Equateur face aux menaces que nous partageons", a précisé l'ambassade.



Le président équatorien Daniel Noboa, l'un des alliés de Trump en Amérique latine, a déclaré que l'opération conjointe "nous permettra d'identifier et de démanteler les routes du trafic de drogue, et de soumettre ceux qui pensaient pouvoir s'emparer du pays".



Washington et Quito se sont engagés en 2023 dans un accord de coopération militaire. "Cet effort conjoint à court terme s'inscrit dans le cadre de notre stratégie bilatérale de sécurité à long terme, conformément aux accords actuellement en vigueur selon la loi équatorienne", selon le communiqué.



En novembre, le président équatorien Daniel Noboa a vu son référendum sur le retour de bases militaires étrangères dans son pays rejeté. L'armée de l'air américaine a eu, pendant une décennie jusqu'en 2009, une base militaire à Manta.



Les ports de Guayaquil et de Manta sont devenus des points de sortie prépondérants de la cocaïne produite dans les pays voisins, la Colombie et le Pérou, premiers producteurs mondiaux, transformant le pays, autrefois havre de paix, en théâtre de guerre entre gangs.

