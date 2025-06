Épidémie de rougeole: deux morts et près de 700 cas depuis début 2025

Paris, France | AFP | lundi 23/06/2025 - L'épidémie de rougeole a fait deux morts sur les quelque 700 personnes touchées en France depuis début 2025, dépassant déjà le bilan de 2024, a souligné lundi Santé publique France, dans un contexte de résurgence mondiale de cette maladie contagieuse liée notamment à un affaiblissement de la vaccination.



"Du 1er janvier au 31 mai 2025, 658 cas de rougeole ont été déclarés (...), soit un total dépassant déjà de plus de 35% le nombre de cas déclarés en 2024 (483)", a indiqué l'agence, comptant notamment 14% de cas importés après un séjour à l'étranger (Maroc, Vietnam, Roumanie, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Suisse, Algérie, Guinée...).



Le nombre de cas semble avoir atteint un pic en mars au niveau national, mais reste à un niveau élevé, notamment dans certaines régions, a ajouté Santé publique France.



En métropole, le Nord (117 cas), les Bouches-du-Rhône (50 cas), l'Isère et la Haute-Savoie (39 cas chacun), l'Hérault (27 cas), Paris (25 cas), la Seine-Saint-Denis (22 cas), le Pas-de-Calais (22 cas), le Val-d'Oise (20 cas) ont concentré plus de la moitié des cas. Aucun cas n'a été rapporté Outre-mer.



Depuis début 2025, un peu plus d'un tiers des cas ont entraîné un passage aux urgences ou une hospitalisation (dont dix en réanimation), et plus d'un sur dix a connu une complication, dont une encéphalite. Deux personnes immunodéprimées, dont l'âge n'a pas été communiqué, sont décédées.



Les hospitalisations et complications ont touché majoritairement des nourrissons et des jeunes enfants, mais aussi de jeunes adultes.



La rougeole provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et des éruptions cutanées, et parfois des complications plus graves, comme une pneumonie et une inflammation du cerveau pouvant occasionner des graves séquelles, voire la mort.



Sur l'ensemble des cas depuis début janvier en France pour lesquels la vaccination était recommandée (personnes de plus d'un an et nées après 1980) et dont le statut vaccinal était connu, un peu plus de 70% étaient non vaccinés ou incomplètement vaccinés.



Le retour en force de la rougeole concerne de nombreux pays, sur fond de vaccination insuffisante. En Europe comme aux États-Unis par exemple, les taux sont inférieurs aux 95% préconisés pour éviter sa propagation.



Plus de 1.000 cas de rougeole ont été enregistrés depuis le début de l'année aux États-Unis, 25 ans après que la rougeole y a été déclarée officiellement éradiquée grâce à la vaccination. C'est la pire épidémie en "probablement 30 ans", a déclaré début mai à l'AFP le pédiatre infectiologue étasunien Paul Offit, jugeant le nombre de cas réel potentiellement "proche de 3.000, voire plus".

