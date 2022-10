Enviropol s'offre un billet pour la Vendée Va'a

Tahiti, le 9 octobre 2022 - Seulement 17 équipages ont pris le départ, samedi, de la Air Tahiti Nui Race. Et en l'absence des grosses écuries, les rameurs d'Enviropol se sont imposés sur le parcours de 23 km entre le parc Vairai et la passe de Papeete en 1h39'03, remportant au passage des billets pour la prochaine édition de la Vendée Va'a. Derrière Enviropol, Arue Va'a s'est classé deuxième et Hinaraurea s'est adjugé la troisième place de la course.



À un peu plus de deux semaines du départ de la Hawaiki Nui Va'a, on comprend que les grosses écuries et favoris de la course souhaitent se préserver pour le bouquet final de cette saison. Cela s'est vérifié, ce samedi, à l'occasion de la Air Tahiti Nui Race qui n'a rassemblé que 17 équipages dans la catégorie des seniors hommes. Néanmoins, la récompense était belle pour l'équipe victorieuse, avec six billets offerts par la compagnie au tiare pour la prochaine édition de la Vendée Va'a.



Et l'équipage d'Enviropol n'a pas manqué l'occasion d'arracher ses tickets et de s'offrir sa première victoire de la saison. Sur un parcours de 23 km, entre le parc Vairai et la passe de Papeete, la pirogue bleue et grise propulsée notamment par deux anciens shelliens, Vehiarii Keller et Tapuarii Tamaititahio au poste de moteur, a été la plus rapide, samedi, en bouclant l'aller-retour en 1h39'03.



Sous une grosse chaleur, Enviropol a ainsi devancé l'équipage de Arue Va'a d'un peu plus de quarante secondes. Et à plus d'une minute du vainqueur, Hinaraurea a complété le podium de la course. Chez les vétérans, où six équipages étaient engagés, on note la victoire du CMIT Moana Va'a. Rendez-vous désormais à Huahine le 26 octobre pour la première étape de la Hawaiki Nui Va'a.