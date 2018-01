Entretien du Vice-Président avec le général de division Wasielewski

PAPEETE, le 24 janvier 2018. Le Vice-Président Teva Rohfritsch a reçu, mardi, le général de division Jean-Marc Wasielewski, Inspecteur de l'armée de terre, en mission sur le fenua pour une inspection des forces armées en Polynésie française. Il était accompagné par le contre-amiral Denis Bertrand, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.



Saint-Cyrien de la promotion « Montcalm » (1980-1982), le général Wasielewski a choisi de servir dans les transmissions. Sa carrière militaire l’a amené à la tête de commandement et en missions extérieures, notamment, en Bosnie en 2005 et en Afghanistan en 2009. Il a été promu général de division en 2017 et a rejoint l’inspection de l’Armée de terre la même année.



Le Vice-Président et le général de division ont échangé sur les missions des forces armées en Polynésie française, à savoir la protection du territoire, des populations et de la zone économique exclusive, la lutte contre les narcotrafics, les secours d’urgence notamment en cas de catastrophe climatique, la coopération militaire avec les pays voisins, le contrôle opérationnel des activités militaires dans tout le Pacifique.



Il a également été question de la mise en œuvre des contrats de redynamisation des sites de la Défense (CRSD) avec le Pays, en même temps que la mise à disposition des terrains par les forces armées, pour la mise en valeur par les communes de ces espaces fonciers.