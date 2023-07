Entre OPH et ministère, un p'tit tour et puis s'en va

Tahiti, le 24 juillet 2023 - Sandra Ebb-Trebouta a démissionné, en fin de semaine dernière, de son poste de directrice de cabinet de la ministre du Logement et des Solidarités, Channtal Minarii Galenon. Elle retourne à l'OPH où elle était directrice de la gestion du patrimoine jusqu'à sa nomination il y a deux mois.



Tandis que certaines entités du Pays sont toujours sans direction à leur tête, comme la Caisse de prévoyance sociale (CPS) ou la Direction de la santé notamment, la ministre en charge du Logement et des Solidarités, Chantal Minarii Galenon, doit faire face à une démission dans son cabinet. En effet, sa nouvelle directrice de cabinet, Sandra Ebb-Trebouta, a démissionné de son poste en fin de semaine dernière. Pourquoi ? Les murs ayant des oreilles, on peut entendre ici ou là que c'est parce que son salaire serait beaucoup moins intéressant au ministère qu'à l'Office polynésien de l’habitat. Jointe par Tahiti Infos la principale intéressée n'a pas souhaité apporter de commentaires.



Selon nos informations, Sandra Ebb-Trebouta est retournée à l'OPH où elle dirigeait la cellule de gestion du patrimoine depuis 2016. Elle connaît très bien l'Office pour l'avoir intégré il y a une vingtaine d'années quand elle est rentrée de ses études en métropole. Avec un DEA en géo-aménagement des espaces tropicaux en poche, elle a commencé en tant que chargée d'opérations à la direction technique qu'elle finira même par diriger quelques années plus tard. Elle monte encore en grade ensuite en prenant la direction de l'OPH pendant un an en 2013.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 24 Juillet 2023 à 17:56 | Lu 697 fois