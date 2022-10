Entrave au comité d'entreprise de la Dépêche : ​Le procès d'Auroy reporté

Tahiti, le 20 octobre 2022 - Le procès en appel pour entrave au comité d'entreprise des anciens gérants de La Dépêche de Tahiti, Dominique Auroy et Pierre Marchesini, a été renvoyé jeudi au 20 avril prochain. Ce report est intervenu en cours d'audience lorsqu'un assesseur de la cour s'est rendu compte qu'il avait déjà siégé dans le dossier.



Les anciens gérants de La Dépêche de Tahiti, Dominique Auroy et Pierre Marchesini, ont comparu devant la cour d'appel, jeudi matin, dans le cadre de l'affaire d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de La Dépêche de Tahiti qui leur avait valu une amende de 894 000 Fcfp lors du procès de première instance en mai 2021. Alors que la cour avait commencé à entendre les deux hommes d'affaires, l'un de ses assesseurs a réalisé qu'il avait déjà siégé dans le cadre de cette affaire. Le procès a donc été renvoyé au 20 avril prochain.



Cette affaire avait été mise au jour lorsque l'inspection du travail avait saisi la justice en 2016 pour dénoncer une série d'atteintes aux droits du travail et aux missions des représentants du personnel entre 2014 et 2015.