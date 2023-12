Enormes bouchons à cause d’une machine en panne

Tahiti, le 15 décembre 2023 – Les automobilistes de la côte ouest ont eu la mauvaise surprise d’être coincés dans d’énormes embouteillages ce vendredi matin très tôt, l’accès à la RDO étant toujours fermé à 6h30. En cause, la machine de bitumage qui est tombée en panne à 3h du matin.





Depuis le 29 novembre, la RDO est fermée pour travaux. Durant la première phase qui s’est terminée le 6 décembre, elle était fermée dans le sens Papeete-Punaauia tous les soirs de 19h30 à 5h. depuis et jusqu’au 22 décembre, c’est dans le sens Punaauia-Papeete que les travaux se déroulent de 19h à 4h avec une déviation mise en place au niveau de l’échangeur de l’Université.



Mais ce vendredi matin, les automobilistes se sont retrouvés coincés, la RDO étant toujours fermée à 6h30. Joint par Tahiti Infos, le ministère de l’Equipement qui compte communiquer dans la journée, nous a expliqué que cela était dû à une panne de la centrale à bitume. « La machine est tombée en panne à 3h alors qu’elle était pleine de bitume et que la voie avait été décapée », nous a expliqué le chargé de communication du ministre Jordy Chan qui a précisé que lorsque la voie de déroulement est décapée, il est impossible de circuler.



Il fallait donc attendre que la machine soit réparée. Après avoir libéré une première voie, les autres voies de la RDO ont été dégagées mais cela a évidemment provoqué des embouteillages monstrueux. Et dans les deux sens puisque beaucoup d’automobilistes avaient choisi de faire demi-tour.

